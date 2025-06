Redmi K80 Ultra oficiálně, láká na nejen na baterii o kapacitě 7410 mAh

Zdroj: Redmi

Nové modely série Redmi K byly představeny na konci minulého roku a až nyní jsme se dočkali nejvybavenější verze s přívlastkem Ultra. Novinka se jmenuje Redmi K80 Ultra a hlavně zaujme svou baterií.

Jako tablet

M9t v mobilním telefonu baterii o kapacitě přes 5000 mAh bylo ještě před nějakým časem něco nevídaného, tedy u běžných mobilů. Dnes je to spíše takový základ, ale čínští výrobci jdou dál. Redmi K80 Ultra je toho důkazem, jelikož má novou technologii baterie s kapacitou 7410 mAh. Sice to není největší kapacita ba trhu u mobilního telefonu, ale rozhodně to je stále spíše taková rarita. Takovou kapacitu jsme normálně viděli u tabletů.

Ostatní specifikace ale nejsou špatné. Mobil dostal procesor Dimensity 9400+, což je aktuálně nejvýkonnější čip od Mediateku úspěšně konkurujícímu ostatním modelům od jiných výrobců. Displej nabízí vysoké rozlišení i obnovovací frekvenci. Novinka dostala také odolnost, která je garantována certifikací IP68.

Nejde ale o top model, jak byste si mohli myslet. Jde to vidět na fotografické výbavě. Na zadní straně je sestava dvou snímačů v konfiguraci 50+8 MPx. U hlavního nechybí optická stabilizace obrazu.

Redmi K80 Ultra má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně na 7 700 Kč bez daně a dalších poplatků. Je možné, že se Redmi K80 Ultra k nám dostane, třeba pod jiným názvem, ale asi i v trochu modifikované konfiguraci. Na tyto informace si ale budeme muset nějakou chvíli počkat.

Specifikace Redmi K80 Ultra

displej: 6,83 palců, 2772 x 1280 pixelů (1.5K), OLED, 144Hz, Xiaomi Shield Glass

procesor: Dimensity 9400+

12/16 GB LPPDDR5X RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 15 + Xiaomi Hyper OS 2

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, 119° přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo, USB Type-C audio, Hi-Res audio, , Dolby Atmos

IP68

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ax, Bluetooth 5.4, Beidou:, B1I+B1C+B2a+B2b|GPS: L1+L5|Galileo: E1+E5a+E5b, GLONASS: G1|QZSS: L1+L5|NavIC: L5, NFC

rozměry: 163,08 × 77,93 × 8,18 mm; 219 gramů

baterie: 7410 mAh + 100W

