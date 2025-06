T-Mobile představuje letní akci a rozdává dárky

Zdroj: T-Mobile

Vodafone se již pochlubil s letní akcí a O2 spíše jen částečně, pokud tedy cestujete do zahraničí. Nyní zde máme letní akci od T-Mobile, který se zaměřil i na fyzické dárky.

I data navíc

T-Mobile se hodně zaměřuje na svůj věrnostní program Magenta Moments. V něm již nyní mohou zákazníci využít předplatné na Wolt+ v trvání 6 měsíců. Od 16. června ale mohou zákazníci operátora vyzvednout na pobočkách Cornetto od Algidy a také rychleschnoucí sportovní ručník z mikrovlákna.

Není to ale jen o takových dárcích. Pro klienty s tarify Next si nachystal T-Mobile další dárek v podobě 2×10 GB navíc. Tyto balíčky je možné čerpat od 16. 6. do 31. 8. Rychlost není omezená a hlavně je mohou zákazníci čerpat doma i v rámci EU.

„Mám velikou radost, že letos v létě opět přinášíme krásné a praktické dárky pro všechny naše zákazníky. Léto je ideální čas cestování, pohody a společných zážitků, kdy každý chce zůstat ve spojení s rodinou a přáteli. Ať už na pláži, v horách nebo na festivalu, my si moc si přejeme, aby si ho všichni maximálně užili #mezisvými a mohli svá dobrodružství sdílet kdekoli, kam je cesta zavede,“ komentuje novinky Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T- Mobile.

Předplacenkáři dostávají jednu výhodu navíc při dobití 400 Kč. Stále si mohou vybrat 2 GB nebo neomezené volání na čísla T-Mobile, ale navíc je zde dárek v podobě 10 GB dat s neomezenou rychlostí. I zde lze data čerpat i v rámci EU.

Pozadu nezůstává ani zbytek byznysových zákazníků. Stačí si v období od 15. 6.- 31. 7. aktivovat balíček Extra Data 10 GB, jako dárek pak dostane 20 GB, který lze v aplikaci aktivovat 1x v období 1. 7.- 31. 8. Data lze vyčerpat do 30 dní od aktivace a rovněž doma nebo v EU.

Všechny tyto bonusy a dárky je možné vyzvednout v aplikaci Můj T-Mobile, případně tam najdete vouchery.

Zdroj: Tisková zpráva

