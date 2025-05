Microsoft Authenticator přichází o funkci, nově máte používat Edge

Zdroj: helpdeskgeek

Microsoft se dnes zaměřuje spíše na aplikace a služby i pro mobilní telefony. Je pravdou, že nabízí poměrně rozmanitý software, mezi který patří i aplikace Microsoft Authenticator. Základní funkcionalita je zacílena na dvoufázové ověření, ale je zde ještě několik funkcí navíc. Společnost se ale rozhodla pro přesun do jiné aplikace.

Microsoft Authenticator vs. Edge

Aplikace Microsoft Authenticator nebude zrušena, to je důležité na začátek dodat. Přijde o některé funkce, respektive dojde k jejich přesunu do aplikace Edge, tedy do webového prohlížeče. Funkce automatického vyplňování bude nově jen v Edge. To se dotýká i uložených hesel.

Od června 2025 už nebudete moct ukládat nová hesla ve službě Authenticator.

Během července 2025 nebudete moct používat automatické vyplňování pomocí authenticatoru.

Od srpna 2025 už uložená hesla nebudou ve službě Authenticator přístupná.

Microsoft tímto krokem chce konsolidovat funkce, ale spíše to vypadá, že chce uživatelům dát větší důvod k využívání samotného prohlížeče Edge, což asi některé může přesvědčit.

Vzhledem k tomu, že Microsoft Authenticator přijde o funkci automatického vyplňování, budete muset provést jednu změnu v nastavení, pakliže je to vaše primární aplikace na mobilu. Budete muset změnit systémové nastavení pro automatické vyplňování. Nově zde budete muset uvádět Edge, tedy webový prohlížeč, což působí zvláštně.

