Recenze Realme 14 5G s křemíkovo-uhlíkovou baterií

Výrobce Realme je na trhu již nějakou dobu a už jsme se dočkali minimálně dvou restartů celkové strategie na trhu se smartphony. Nyní zde máme řadu 14 a už si u nás můžete přečíst recenzi na vybavenější model. Dnes jsem se podíval na zoubek základnímu modelu Realme 14 5G. U něj společnost více cílí na dobrý herní zážitek ve své třídě.

Robustní a odolný

Realme 14 5G na první pohled vypadá jako běžný mobil střední třídy, ale hned, jak jsem jej chytl, dostavil se pocit robustnějšího zařízení. Řekl bych, že má svou váhu, ale ta je pod hranicí dvě stě gramů. I tak působí masivně a pevně. Prostě solidně postavený mobil. Rám i záda jsou plastová, ale to mi nějak extra nevadí. Sice kov vždy působí lepším dojmem, ale pokud to výrobce umí s plasty, nevadí mi. A to je právě tento případ.

Na těle mobilu se nenachází nějaká zbytečná tlačítka. Je zde standardní sada, tedy vypínací tlačítko a také kolébka hlasitosti. U nich je stisk pevný a přesný, navíc pěkně klikají. Jediná taková zvláštnost na mobilu je Pulse Ring. V podstatě to je notifikační dioda na steroidech na zadní straně vedle foťáků. Tu si můžete nastavit na různé světelné sekvence. Několik možností se nabízí, jen tedy neočekávejte taková kouzla jako na mobilech Nothing. Ani to nemusíte používat, případně se dá nastavit i doba, kdy má být tento doplněk aktivní a kdy ne.

Fotomodul je lehce vystouplý a samotné foťáky, tedy jejich zapouzdření je větší, než je potřeba. Vypadají z dálky, že ukrývají pořádnou sadu čoček a senzorů, ale z blízka je hodně patrné, že senzory s optikou jsou menší. Vypadá to trochu prázdně. Není to hlavní problém, jen tedy k foťákům se vyjádřím později.

Displej musím pochválit. Ne že by se jednalo o nějak zázračný panel, jen tedy jeho specifikace jsou dostatečné. Rychlá obnovovací frekvence se hodí a navíc ji systém umí velmi dobře měnit podle obsahu. Buď jede displej na 60 Hz nebo na 120 Hz. Osobně jsem si nevšiml přechodu, takže rozhodně za toto zaslouží malé plus. Jas je dostačující, a to i na přímém denním světle. Neměl jsem problém s přečtením jakéhokoliv obsahu. V displeji je integrovaná i čtečka otisků prstů. Její rychlost je dostatečná a nestalo se, že by můj palec nebyl rozpoznán.

Něco vydrží

U Realme 14 5G se hodně myslelo na odolnost. Mobil prošel hned několika certifikacemi. V základu je zde IP68, takže vydrží ponořený do vody o hloubce až 2,5 metru po dobu 30 minut. Současně je zde IP69, což znamená, že odolá vniknutí vody o vyšším tlaku a teplotě. Osobně jsem to raději nezkoušel. Dle popisu bych i řekl, že když mobil projedete „vapkou“, tak by to měl vydržet bez úhony. Mnozí asi ocení, že displej má již nanesenou ochrannou fólii, takže ji nemusíte po nějakou dobu řešit.

Obal zaujal

Někteří výrobci přidávají do balení i obal navíc, abyste si jej nemuseli kupovat. Prostě takový menší dárek. Většinou jsou nudné, průhledné a po nějaké době zežloutnou. Realme 14 5G má v balení lepší obal, aspoň dle mého názoru. Černý plast s vroubkováním na zadní straně je velmi příjemný a mobilu dává trochu větší osobnost.

V rozích kolem displeje je mírně vystouplý, takže jsem se nebál mobil položit displejem na stůl. Díky obalu se ho stejně nedotýkal. Neklouže a hlavně sedí na mobilu velmi dobře. Tak trochu pak více vypadá jako odolné zařízení, zejména s těmi certifikacemi, co jsem zmínil.

Stereo?

Pokud mobil nemá stereo, ztrácí u mě nějaké body. Naštěstí Realme 14 5G má stereo reproduktory, a dokonce celkem vyvážení. Jen jim tedy chybí basy a jdou trochu do výšek. Ke sledování videí bohatě postačují, jen se nehodí pro sledování nějaké filmu. To bych raději sáhl po sluchátkách s lepším podáním zvuku. Rozhodně jsou hlasité, takže notifikace uslyšíte.

Čemu se ani nějak moc vyjadřovat nebudu, je vibrační mechanismus. Haptická odezva není špatná, jen nezanechává nějaký pocit prémiového vibrování. Prostě funguje.

Android pod drobnohledem

Vždy jsem raději, když si výrobce moc nehraje se systémem. Lehké modifikace a přidávání funkcí mi nevadí, ale jak to přehání, tak to spíše škodí. Co mě rozhodně u Realme 14 5G nepotěšilo, jsou aplikací a hlavně zbytečné hry navíc, hned po startu mobilu. Chvíli mi zabralo, než jsem všechny tyto nechtěné hry a aplikace odstranil. Toto by si firma mohla odpustit.

Aby toho nebylo málo, tak Realme má ještě vlastní obchod s aplikacemi, tedy aspoň něco na tento způsob. Po spuštění se nabízí jen jedna obrazovka s několika tituly. Vyhledávání zde není, stejně ani tak kategorie. Spíš bych to nazval jako napodobeninu obchodu. Naštěstí je zde stále starý dobrý Obchod Play.

Funkcí je v systému poměrně hodně, a dokonce zde najdete nejrůznější možnosti nabíjení nebo funkci na odstranění vody z reproduktorů. Rozhodně se vyhrajete. Realme šlo v jedné věci až příliš daleko, tedy na můj vkus. Tím je optimalizace se zacílením na úsporu energie. Systém mi dokonce zabil aplikaci Mi Fitness při párování a nastavování chytrých hodinek. Jak zhasl displej, systém ji v polovině práce zabil. To není moc pěkné, zejména na začátku nastavování systému.

Neříkám, že to musí být hned nějaké mínus, jen to trochu nepotěší při prvním nastavování mobilu. Při používání se pak mohou takové funkce hodit, pokud ušetří energii. Realme 14 5G má navíc i speciální aplikaci na postupnou optimalizaci běhu systému. Sem tam se ozve a nabídne čistění, jen tedy já raději nechávám systém dělat vše posvém. Neustále mazání aplikací stejně nemusí mít kladný efekt.

Realme 14 5G nabízí dost funkcí a možností, takže se vyhrajete. Na jednu věc i tak musím upozornit. Pokud instalujete aplikace nebo děláte nějaké náročnější operace se soubory, systém se trochu seká.

Hardwarově neurazí

Nevím, jestli lehké trhání systému při náročnějších operacích je spojeno s Androidem nebo s procesorem, možná s obojím. O výkon se zde stará novinka Snapdragon 6 Gen 4, což je procesor střední třídy, jen tedy s novějšími technologiemi. Když jsem pracoval v jedné aplikaci nebo měl spuštěnou jednu hru, tak se choval dobře. Vše běželo plynule, mobil se nepřehříval a ani neměl nějakou zvýšenou spotřebu energie.

K displeji jsme se již vyjadřoval a ke čtečce otisků prstů také. Podpora pozičních systémů je zde dostatečná a samotné zachycení polohy je rychlé. Zde už nemívají mobily větší problémy. I WiFi pracuje zcela normálně a dosah je poměrně standardní, stejně tedy jako chování. Bluetooth pracuje optimálně. Celkově si v tomto ohledu na co stěžovat. Ani jednou mě mobil nezklamal.

Jen by to tedy chtělo trochu větší optimalizaci systému. Sem tam se objevilo zaváhání. Doufám, že nějaká budoucí aktualizace napraví tento drobný nedostatek.

Specifikace Realme 14 5G

displej: 6,67 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 2000 nitů

procesor: Snapdragon 6 Gen 4

8/12 GB RAM

úložiště: 256/512 GB

Dual SIM (nano + nano), eSIM

Android 15 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo, Hi-Res Audio

IP66 + IP68 + IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS / Glonass / Beidou / Galileo / QZSS, USB Type-C, NFC

rozměry: 163,15 x 75,65 x 7,97 mm; 196 gramů

baterie: 6000 mAh + 45W

Nová baterie

Realme 14 5G není obyčejný mobil ve své střídě. Při pohledu na specifikace jsem si řekl, že 6000 mAh je lehký nadstandard. Běžně se objevují baterie s hodnotou 5000 mAh, takže v tomto ohledu dostává mobil plus. Je zde ale jedna výjimka. Realme použilo novější technologii. Konkrétně je zde křemíkovo-úhlíková technologie a Realme přímo uvádí, že objem hustoty energie je 782 Wh/l. Pokud by zde byla běžná baterie o stejných rozměrech, měla by nižší kapacitu.

Jsem rozhodně rád, že se konečně u nás na trhu objevuje taková novinka. Sice si musíme počkat na varianty s větší kapacitou, i tak je to dobré znamení. Realme 14 5G nevsází jen na novější baterii, jsou zde i jiné vychytávky. Vedle softwarových funkcí kolem inteligentního nabíjení se ještě nabízí přemostění („bypass“). Abych to vysvětlil. Mobil se umí nabíjet a při tom ještě energie proudí separátní cestou do celé sestavy. Nedochází tak k přetěžování a zbytečnému zahřívání baterie. Ta se jednoduše nabíjí, v klidu, a energie proudí oklikou do zbylého hardwaru.

A jak to vypadá v praxi?

Při běžném používání, tedy sociální sítě, hry, práce, volání a vše ostatní, jsem se dostal bez většího problému přes 24 hodin bez nabíječky a SoT (zapnutá obrazovka) byl 5,5 hodinách. Mobil dostal důvěru v tomto ohledu, takže jsme se neobával, že by jen tak došla energie. Na dva dny používání se dostane, pokud nejste přilepení na sociální sítě nebo videa.

Zázrak se zde tedy nekoná. Na druhou stranu je mobil dobře postaven a dá se na něj v tomto ohledu spolehnout. Nabíjení není nějak extrémně rychlé. Řeknu to takto. Pokud vstanete a máte na Realme 14 5G 20 % kapacity baterie, nahodíte ho na nabíječku, tak po ranní hygieně máte 80 %. To vydrží na celá produktivní den a ještě večer máte dostatek energie na sociální sítě a hry.

Stačí Realme 14 5G „jeden“ foťák?

Stále nechápu potřebu dávat do mobilů zbytečné foťáky, tedy ty 2MPx. Realme 14 5G má poměrně výrazné foťáky na zadní straně, jen tedy jeden je natolik zbytečný, že pokud by zde nebyl, nic by se nestalo a mě by rozhodně nechyběl. Stejně je určen jen na detekování hloubky ostrosti. To se dá řešit softwarově, což dokázal Google před mnoha lety.

Hlavní senzor má 50 MPx, a dokonce optickou stabilizaci obrazu. Jak to již bývá, tak při dostatku světla nabízí povedené snímky. Horší to je za zhoršených světelných podmínek a zejména v noci. Pokud jde jen o statickou scénu, umí si poradit. Jakmile se začne něco hýbat, zejména se zdrojem světla, tak jsou vidět nedostatky. Realme 14 5G tedy poslouží v tomto ohledu těm, co sem tam něco vyfotí. Případně se chtějí pochlubit na sociální sítě. Ve své třídě má daleko silnější konkurenci, a to i v nižších cenových hranicích. Zde bych konstatoval fotografické schopnosti jako dostatečné.

Zhodnocení Realme 14 5G

Realme 14 5G má působit jako cenově dostupné herní zařízení, nebo spíše se zacílením na pohodlné a dlouhé hraní. Spíš ho klasifikuji jako jednu z prvních vlaštovek s novou křemíkovo-uhlíkovou baterií. To podstatnější je asi v samotné odolnosti, jelikož na trhu, tedy na tom českém, není mnoho mobilů s certifikací IP69. Realme 14 5G tedy na mě působí jako bytelnější a odolnější smartphone.

Displej je velmi dobrý a systém nabízí poměrně hodně možností, jen to někdy přehání s optimalizací. Zajímavou novinkou je přemostění nabíjení/dodávání energie, což se pomalinku rozšiřuje, ale není to ještě zcela běžné. Realme 14 5G má tak vlastně některé vlastnosti, které nejsou k vidění ani u top modelů jiných značek, tedy dražší mobilů.

Musím také zmínit podporu eSIM, což taky není obvyklé v této cenové kategorii. Realme 14 5G bohužel hodně ztrácí v oblasti focení. Pokud tedy hledáte fotomobil, poohlédněte se jinde. Jestli chcete něco, co vydrží, může Realme 14 5G zaujmout své místo ve výběru nového zařízení.

Na závěr ještě dodám, že Realme 14 5G dostane 3 nové verze systému (až Android 18) a bezpečnostní aktualizace budou dostupné po dobu 5 let. Není to nějak dlouhá doba podpory, avšak delší než u některých jiných výrobců.

Testovaný model Realme 14 5G s 8 GB RAM a 256GB úložištěm má nastavenou cenu na 8 499 Kč. Do konce května bude navíc dostupný za 7 499 Kč. Asi bych řekl, že je to trochu nadsazená suma. A zřejmě cena za novější technologii baterie a vyšší odolnost.

Plusy:

vysoká odolnost,

výdrž na jedno nabití,

dobrý displej.

Mínusy:

slabá fotografická výbava,

bloatware,

menší optimalizace systému.

