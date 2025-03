Samsung začal testovat OneUI 8 s Androidem 16

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google změnil systém aktualizací systému Android, což dokazuje právě u Androidu 16, který je aktuálně ve verzi beta 2.1. Nejde jen o urychlení vývoje. Android 16 bude dostupný ve stabilní verzi v červnu a na konci roku se dočkáme další stabilní verze, jen tedy nevíme, jak bude označena. Možná dostane jednoduché označení Android 16.1. Mezitím jsme mohli sledovat, jak se Samsung už nesnaží být mezi prvními, co se týče aktualizací v případe OneUI 7, ale další verze na tom bude jinak.

Samsung a Android 16 s OneUI 8

Samsung ještě nezačal rozesílat OneUI 7 s Androidem 15, a to je již několik měsíců po uvedení této verze systému. Společnost měla údajně nějaké komplikace s dokončením předěláním systému na novou nadstavbu OneUI 7, ale oficiální stanovisko nemáme. Skutečnost je taková, že rozšiřování aktualizace na Galaxy zařízení začne až v dubnu.

Nikdo by nečekal, že by se objevila nějaká informace kolem další verze, tedy Androidu 16 s OneUI 8, ale opak je pravdou. Tarun Vats si všiml, že na Samsung serveru se objevilo testovací sestavení OneUI 8 s Androidem 16. To je určené pro Galaxy S25. Pokud to porovnáme se standardními termíny, tak lze říci, že Samsung započal vývoj o dva měsíce dříve.

Samsung se zatím nevyjádřil, ale můžeme odhadovat, že v dubnu započne rychlé šíření aktualizace mezi mobily. Následně na konci roku nebo v lednu přijde OneUI 8 s Androidem 16, ale je možné, že si Samsung pospíší a ještě před Vánocemi zamíří nová verze do zařízení Galaxy.

