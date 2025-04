Gmail aplikace: Google konečně řeší podpis v e-mailech

Zdroj: Dotekomanie.cz

Někdy není potřeba, aby společnost pokaždé přinesla nějakou pořádnou a bombastickou novinku. Někdy stačí vyřešit drobnost, což zpříjemní používání aplikace. Něco takového se nyní odehraje u aplikace Gmail.

Už netřeba dva podpisy

V případě služby Gmail, konkrétně ve webové verzi, si může uživatel nastavit poměrně zajímavý podpis. Nabízí se i vložení obrázků a také formátování. V případě aplikace pro mobily se nic takového nenabízí. Je zde jen jednoduché pole, kam můžete zadat text, který se připojí ke každému e-mailu. Není zde možnost jakéhokoliv formátování, natož vkládání obrázků.

To se nyní změní, ale nečekejte, že by v aplikaci byl nějaký sofistikovaný editor. Google se rozhodl, že pokud si nenastavíte podpis ve své aplikaci pro mobily, tak se jednoduše použije ten, co jste si nastavili ve webové verzi. To je asi to nejjednodušší a nejrychlejší řešení.

Pokud jste tedy do této chvíle neměli nastavený podpis v aplikaci, tak se začne objevovat jeho verze z webového klienta. Pokud si jej ale vyplníte, nepoužije se webová verze. Novinka se začne objevovat od druhé poloviny dubna, první v aplikaci pro Android, následně až pro iOS.

