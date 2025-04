vivo X200 Pro (vlevo) vs. Honor Magic7 Pro (vpravo); zdroj: Dotekománie

Fototest vivo X200 Pro vs. Honor Magic7 Pro

Dnes si porovnáme dva fotomobily spadající mezi ty nejlepší na českém trhu. Mrkneme se na vivo X200 Pro a srovnáme jej s modelem Honor Magic7 Pro. Oba jsme již otestovali v samostatných recenzích, nicméně porovnání jsme ještě nedělali. Který z nich fotí lépe?

Kdo fotí lépe, vivo X200 Pro nebo Honor Magic7 Pro?

Fotovýbava obou telefonů by se dala shrnout čísly 50 + 50 + 200. To jsou totiž hodnoty megapixelů na hlavním, ultra širokoúhlém snímači a teleobjektivu. Hlavní snímač mají oba telefony v podstatě stejně velký, přičemž velikost jednoho pixelu je 1,2 mikrometru (Honor má 1,22 mikrometru). Vivo má fixní clonu f/1.6, Honor variabilní s hodnotou f/1.4-f/2.0.

Teleobjektiv používá velmi pravděpodobně úplně stejný 200MPx snímač stejné velikosti, jakkoliv ověřit se mi to nepodařilo. Optika je ale trochu jiná, vivo má 3,7násobné přiblížení, Honor pak jen trojnásobné. V obou případech se jedná o periskopické řešení teleobjektivu. Ultra širokoúhlý snímač má na vivu menší úhel záběru, opět tu máme ale skoro stejné senzory.

vivo X200 Pro

Hlavní: 50MP, clona ƒ/1.6, velikost 1/1.28“

Ultraširokoúhlý: 50MP, clona ƒ/2.0, ohnisko 15mm, velikost 1/2.76“

Teleobjektiv: 200MP, clona ƒ/2.7, velikost 1/1.4“

Honor Magic7 Pro

Hlavní: 50MP, clona ƒ/1.4-2.0, velikost 1/1.3“

Ultraširokoúhlý: 50MP, clona ƒ/2.0, ohnisko 12mm, velikost 1/2.88“

Teleobjektiv: 200MP, clona ƒ/2.7, velikost 1/1.4“

Hledat rozdíly ve dne je jako hledat jehlu v kopce sena. Na obou telefonech byly nastaveny výchozí režimy „barevnosti“, tedy v podstatě ty živější, co nejspíš zvolí většina uživatelů. Na Honoru je to režim s názvem „Jasný“, na vivu „Vivid“. Vivo má fotky trochu saturovanější, má tmavší stíny. Fotky z Honoru se mi občas líbily trochu více, jsou trochu světlejší a lépe připraveny na případnou další jemnou editaci.

Hlavní snímač

vivo X200 Pro (vlevo) vs. Honor Magic7 Pro (vpravo)

Na Honoru světelné zdroje dělají hvězdičky díky variabilní cloně a vlastně se mi to moc nelíbí. Ve dne si viv X200 Pro poradí s protisvětlem mírně lépe, tady musím pochválit Zeiss optiku. Honor má ale zase možná o maličko lepší HDR, někdy ho má nicméně až příliš agresivní. Vivo má saturovanější fotky a teplejší žlutější

Vivo má v noci určitě ostřejší fotky, ale ono to občas působí až moc až přeostřeně. Občas je to ale v jeho prospěch a fotky nejsou tolik vyhlazené jako na Honoru. Na příkladu níže (stále hlavní snímač) si za mě se scénou poradil lépe Honor, cedulka je na něm čitelnější. Vivo má na snímku trochu více šumu.

Teleobjektiv

Teleobjektiv mi z výsledných snímků přišel na vivo X200 Pro o maličko lepší. Má ostřejší fotky při vyšším přiblížení (10x) a skoro mi přijde jakoby to vivo nějak dokreslovalo a Honor zase tolik ne. Působí to až trochu uměle. Honor zapojuje AI od 30x přiblížení a více. V praxi v běžném životě ale takto přiblížené fotky málokdy pořídíte minimálně z mé zkušenosti. Proto níže najdete především nativní přiblížení snímačů (3x vs 3.7x) a pak většinou ještě dvakrát větší přiblížení (kolem 6-10x).

vivo X200 Pro (vlevo) vs. Honor Magic7 Pro (vpravo)

Ultra širokoúhlý snímač

Ultrawide snímač má na Honor Magic7 Pro výrazně větší úhel záběru a tím pádem toto není úplně fér boj. Díky tomu logicky snímky z viva jsou o kousek lepší. Na druhou stranu HDR na Honoru mi přišlo v několika situacích o něco lepší.

vivo X200 Pro (vlevo) vs. Honor Magic7 Pro (vpravo)

