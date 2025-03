Tecno potvrzuje existenci série Camon 40, nových hodinek a sluchátek

Tecno Camon 40 | Zdroj: GSMArena

Společnost Tecno využila barcelonského veletrhu MWC, kde dala poprvé nahlédnout pod pokličku u nadcházejících novinek. Čínský výrobce v nejbližším období určitě oznámí novou modelovou řadu telefonů Camon 40, chytré hodinky Watch GT 1 a bezdrátová sluchátka True 2. Ani u jednoho zařízení neznáme kompletní výpis výbavy. Nicméně můžeme alespoň zmínit klíčové prvky.

Ještě v plenkách

Celá série produktů Camon 40 bude podpořena čipsety z dílny MediaTeku. Jejich konstrukce by měly získat zvýšenou odolnost podloženou známými certifikacemi. Co se týče softwarové stránky, tak se očekává nasazení technologie Circle to Search. Následně spoustu vylepšení s funkcemi umělé inteligence. Minimálně model Camon 40 Premier získá hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu.

Dále si o pozornost řeknou chytré hodinky Watch GT 1. U nich se objeví rozšířená analýza zdravotního stavu a umělá inteligence má být schopna přehledně zpracovat všechna nasbíraná data během dne. Bezdrátová sluchátka nesoucí název True 2 budou především lákat na funkci aktivního potlačení hluku do výše 45 dB nebo celkovou výdrž až 50 hodin.

Již dostupný zástupce Phantom V Fold2 5G v nové verzi se stává prvním telefonem na mobilním trhu, který podporuje satelitní komunikaci v globálním měřítku. Firma údajně všechno prozradí v dalších hodinách či dnech.

