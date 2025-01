Perplexity spustilo asistenta pro Android a umí česky

Tento rok se asi skutečně dočkáme rozšiřování nejrůznějších AI asistentů. Ostatně nedávno jsme vás informovali o přímé podpoře češtiny u Gemini Live od Googlu. Sice ještě chybí aktivace hlasem, ale moc tomu nechybí. Snad tento nedostatek napraví a budeme moci mluvit na mobil v češtině bez větších komplikací. Nyní zde ale máme dalšího asistenta, který také umí česky.

Nový asistent se nabízí u služby Perplexity, která se v českých vodách trochu více zviditelnila díky operátorovi T-Mobile. Ten totiž nabízí roční Pro verzi zdarma této služby.

T-Mobile nabízí svým zákazníkům Perplexity Pro zdarma

Asistent od Preplexity nabízí stejné možnosti jako textová verze a na mobilu je zaměřen zejména na přirozenou komunikaci. Jde více méně o možnost navíc, přičemž běžné textové zadávání nešlo stranou.

V aplikaci je asistent dostupný skrze pravé tlačítko v dolní části, ale je možné aplikaci nastavit jako hlavního digitálního asistenta na mobilu. Aplikace vás nastavením provede, přičemž je nutné na systémové úrovni vybrat Perplexity, ale je zde takový malý háček, jako u všech podobných asistentů. Nejde aktivovat hlasem. Je nutné využít vypínací tlačítko, podržení domácího tlačítka nebo pomocí gesta.

Samotné používání asistenta je poměrně jednoduché, přičemž si můžete vybrat způsob interakce. Nabízí se zde podržení mikrofonu pro zadání, nebo můžete používat bez tlačítkovou variantu, kdy asistent naslouchá při svém spuštění a reaguje okamžitě. Co ale musíme pochválit, je podpora českého jazyka a zejména pak samotný český výstup. Sice není dokonalý, ale je o kousek lepší než u Gemini Live.

Asistent ale neumí provádět akce na mobilním telefonu, takže je zde omezení jen na vyhledávání a práci s informacemi. I tak se může některým tato novinka hodit.

Introducing Perplexity Assistant.

Assistant uses reasoning, search, and apps to help with daily tasks ranging from simple questions to multi-app actions. You can book dinner, find a forgotten song, call a ride, draft emails, set reminders, and more.

Available on Play Store. pic.twitter.com/UHdUIiDOzD

— Perplexity (@perplexity_ai) January 23, 2025