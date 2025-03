Infinix NOTE 50 Pro+ 5G je odolnější novinka s AI tlačítkem

Zdroj: Infinix

Nedávno jsme se dočkali novinek Infinix Note 50 a Note 50 Pro. Dnes společnost představila třetí model, Infinix NOTE 50 Pro+ 5G. Název sice vypadá, jako by se jednalo o nějaký top model, ale ve skutečnosti zapadne do střední třídy. Specifikace ale nejsou špatné.

I periskopický foťák

Společnost se hodně chlubí novou slitinou použitou pro rám mobilu. Ten je tedy kovový a umí lépe absorbovat nárazy. Co se týče odolnosti, je zde navíc certifikace IP64. Mobilu tak nebude vadit setkání s vodou, ale na ponoření to není. Mobil má relativně dobrou fotografickou výbavu ve své třídě. Hlavní foťák má optickou stabilizaci obrazu a je zde také i periskopický s přiblížením.

Displej je typu AMOLED a chlubí se 144Hz obnovovací frekvencí a jasem až 1300 nitů. Nechybí zde stereo reproduktory, infra senzor a je celkem zajímavé, že se našel prostor pro bezdrátové nabíjení. To je sice základní, tedy 7,5W, ale i tak jej asi někteří ocení. Co se týče běžného nabíjení, Infinix NOTE 50 Pro+ 5G zvládá 100W technologii.

Stejně jako jiní výrobci, i zde se to hemží AI funkcemi, ale v tomto případě Infinix následuje tak trochu například Nothing, jelikož mobil dostal speciální tlačítko navíc. To se jmenuje One-Tap Infinix AI∞ a slouží právě pro tyto funkce. Jestli jde přemapovat, zatím nevíme.

Mobil dostane dvě aktualizace systému, tedy až Android 17, a tři roky bezpečnostních aktualizací. Českou cenu jsme se zatím nedozvěděli, ani samotné datum zahájení prodeje. Tento kousek je ale naplánován pro český trh. Odhadujeme, že cena bude spíše nižší.

Specifikace Infinix NOTE 50 Pro+ 5G

displej: 6,78 palců, 2436 × 1080 palců (Full HD+), AMOLED, 144Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 8350 Ultimate

RAM: 12GB LPDDR5X

úložiště: 256 GB UFS 4.0

Android 15 + XOS 15

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS (f/1.9) 50 MPx, OIS (f/2.0), periskopický 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 32 MPx

stereo (JBL), Hi-Res Audio, DTS

IP64

čtečka otisků prstů v displeji

5G: Sub-6 TDD: n38/n40/n41/n77/n78, Sub-6 FDD: n1/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n66/n71; 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C, OTG, Type-C audio

rozměry: 163,36 × 74,53 × 7,99 mm; 209 gramů

baterie: 5200 mAh + 100W USB C, 7,5W bezdrátově

