Nová sluchátka Xiaomi Buds 5 Pro mají dokonce WiFi

Už nějakou dobu se nabízí na trhu bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 5 a nyní zde máme podstatně vylepšenou a pokročilejší verzi Xiaomi Buds 5 Pro. Výrobce si nechal záležet a nabízí skutečně některé netradiční vlastnosti.

Xiaomi Buds 5 Pro

Jak je již uvedeno v nadpise, tak Xiaomi Buds 5 Pro jsou vybaveny WiFi připojením, ale zde je nutné si dát pozor, jelikož Xiaomi Buds 5 Pro jsou i ve verzi jen s Bluetooth. Co se týče sluchátek s WiFi, tak zde Xiaomi uvádí, že je tato technologie podporována jen u nejnovějšího modelu Xiaomi 15 Ultra, který byl dnes představen pro čínský trh. To více méně odpovídá i na otázku, jestli jde sluchátka připojit jen tak k nějaké WiFi síti. Nejde.

Výhodou je zde vyšší datový tok z mobilu do sluchátek a naopak. Xiaomi uvádí, že dosahuje na 4,2 Mbps, zatímco Bluetooth verze má 2,1 Mbps. Sluchátka se také liší v kapacitách baterií. Xiaomi Buds 5 Pro BT mají ve sluchátkách baterie o kapacitě 53 mAh, v krabičce pak 570 mAh. WiFi varianta má pak 64 mAh ve sluchátkách, krabička si zachovala kapacitu.

Co se týče ostatních specifikací, tak aktivní potlačení hluku je do hodnoty 55 dB, ale je zde ještě varianta Ultra této funkce, kde se dle Xiaomi podařilo dosažení potlačení 100 dB. To by mělo stačit i ve větru do rychlosti 15 m/s. V případě kodeků se zde nabízí AAC, SBC, aptX Lossles, aptX Adaptive LC3 a aptX Adaptive 4.2M (Wi-Fi).

Odolnost sluchátek je garantována certifikací IP54 a ve vlastnostech najdete prostorový zvuk, AI funkce a také je zde vyladění od Harman AudioEFX. Samotná sluchátka mají dva reproduktory, pro hloubky je zde 11mm měnič, pro výšky pak 10mm.

Xiaomi Buds 5 Pro ve verzi Bluetooth vydrží na jedno nabití 8 hodin, s krabičkou se pak tato doba prodlužuje na 40 hodin, ale údaje platí při vypnutém aktivním potlačení hluku. S aktivní funkcí se pak bavíme o 4,5 hodinách, respektive 23 hodinách. Xiaomi Buds 5 Pro WiFi mají delší výdrž. Při běžném používání 10 hodin (s krabičkou 40 hodin), s aktivním potlačením hluku pak 6 hodin (s krabičkou 25 hodin).

Bluetooth verze začíná na ceně 4300 Kč, WiFi pak na 5000 Kč. Ceny jsou bez DPH a další poplatků. Dá se předpokládat, že se tyto novinky co nevidět objeví na českém trhu.

