Google představil nový nástroj na odstraňování osobních dat

Ještě před nějakou dobou nebylo moc jednoduché odebrat osobní informace z internetu. Nějakou dobu platí legislativa, která dává uživatelům právo na odebrání osobních údajů z digitálního prostoru. V případě menších služeb nebo i webových stránek stačí jednoduše požádat o vymazání a daný provozovatel tak musí učinit. V případě Googlu je to ale komplikovanější proces, zejména s ohledem na množství dat, které má k dispozici v rámci vyhledávání. Zde již nabízí nástroj na odebrání, ale právě ten dostává podstatnou aktualizaci.

Nástroj na odebrání dat, i hlídání

Nová verze nástroje nabízí možnost hlídání výskytu osobních informací. Jakmile dojde k zjištění, že se někde objevují vaše osobní informace, Google skrze tuto novinku zašle upozornění, případně v administračním rozhraní se nabízí přehled. Takto se jednoduše dozvíte, co se kde vyskytuje. Zde jde hlavně o osobní informace a i vzhledem k zabezpečení, musí uživatel poskytnout Googlu data, aby věděl, co má vlastně hledat a na co upzorňovat.

Nejde ale jen o hlídání. Pokud usoudí uživatel, že daná informace by neměla být k dispozici, lze využít požádání o odstranění. Celkově se jedná o dobrou aktualizaci a vylepšení. Novinka má i svou adresu myactivity.google.com/results-about-you, ale v našich končinách si budeme muset chvíli počkat na dostupnost. Google novinku zavádí a spouští postupně.

Došlo ještě na jedno vylepšení. V rámci webové rozhraní Google Vyhledávání jde přímo požádat o odstranění informací z výsledků, pokud se týkají přímo vás, ale nově je zde další možnost. Uživatel může požádat o aktualizaci výsledků, což se hodí, když obsahují staré informace. Google následně projde výsledky a nahradí zobrazované informace.

