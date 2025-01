To nej z uplynulého týdne #2 – Meta, podcast, OffGrid, CES novinky

Zdroj: Poco

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Apple vám naslouchal. Doslova.

Použití eDokladů se od nového roku rozšiřuje, Meta chystá displeje pro chytré brýle Ray-Ban, HMD představilo novinky a Apple zaplatí pokutu za porušení soukromí uživatelů. [pokračování článku]

Huawei představil Nova 13i, mobil zřejmě i pro Evropu

Huawei už dávno nepředstavuje tolik mobilů pro globální trh jako v minulosti. Více se soustřeďuje na příslušenství, jako jsou hodinky, sluchátka a další podobné produkty. I tak zde máme nástupce loňského modelu Huawei Nova 12i. Novinka se jednoduše jmenuje Huawei Nova 13i. [pokračování článku]

HMD OffGrid je nové satelitní příslušenstvím k mobilu

Některé mobily se chlubí satelitní komunikací, a to i na úrovní hovorů, ale jak se ukazuje, není potřeba komplikované technologie v mobilu. Operátoři si již pohrávají s možností pokrývání připojení skrze satelity, přičemž postačí technologie LTE. I tak zde máme snahy o příslušenství nabízející satelitní připojení. [pokračování článku]

Snapdragon X je nový procesor pro levnější počítače

Qualcomm se dlouho snažil dostat do sektoru počítačů a notebooků, ale až s novou generací se mu to začíná dařit a v některých ohledech se jedná o konkurenceschopnou alternativu k procesorům od Applu. Do této chvíle jsme zde měli Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite. Nyní zde máme základní model Snapdragon X. [pokračování článku]

Nebezpečné nabíjecí kabely: proč byste měli používat pouze oficiální příslušenství

Když si pořídíte nový telefon, většinou dostanete jen jeden oficiální nabíjecí kabel. Tento kabel je však cennější, než byste si mohli myslet. Používání neoficiálních kabelů může představovat jisté riziko pro bezpečnost vašeho zařízení. [pokračování článku]

Belkin na veletrh CES přinesl hromadu nových příslušenství

Každoroční veletrh CES v Las Vegas odstartoval s přírůstky od populárního výrobce Belkin. Jeho široké portfolio příslušenství se dočkalo masivní nálože novinek. Mezi nimi naleznete od nabíječek přes sluchátka až po zařízení určená pro tvůrce multimediálního obsahu. U většiny přírůstků je známé datum zahájení prodeje. Avšak ne zatím u všech čekejte konečné cenovky. [pokračování článku]

OnePlus 13 a OnePlus 13R oficiálně, cena startuje na 18 990 Kč

OnePlus se drží strategie, že první představí novinky pro čínský trh, až následně se zpožděním se dočkáme globálního uvedení. Dnes se konala představovací akce, která na náš trh přináší dva smartphony. [pokračování článku]

Hormometer: testuje hladinu hormonů za pomocí slin a chytrého telefonu

Technologie v oblasti domácího zdravotnictví udělala další krok vpřed s představením Hormometeru od společnosti Eli Health. Tento přenosný tester umožňuje měření hladin hormonů pomocí slin a fotoaparátu chytrého telefonu, což přináší rychlé a pohodlné výsledky kdykoliv a kdekoliv. [pokračování článku]

TCL se pochlubilo novou generací technologie NXTPAPER u dvou zařízení

Čínská společnost TCL přijela na letošní ročník veletrhu CES s dvojicí nových zařízení. Stánek se hlavně prezentuje tabletem NXTPAPER 11 Plus a telefonem 60 XE NXTPAPER 5G. Oba zástupci aktuálně jako jediní podporují poslední generaci zobrazovací technologie nesoucí název NXTPAPER 4.0. Výrobce by později měl přírůstky uvolnit do prodeje pro české zákazníky. [pokračování článku]

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable je novinka s rolovatelným displejem za pořádnou sumu

Aktuálně probíhá veletrh CES, který se zaměřuje na spotřební elektroniku, zejména televize, domácí spotřebiče a také notebooky. Sem tam se dočkáme nějaké novinky zapadající do kategorie mobilů, tabletů či hodinek, ale jedna tak trochu vyčnívá. Jedná se o notebook ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. [pokračování článku]

Poco X7 a Poco X7 Pro oficiálně, cena začíná na 6 299 Kč

Xiaomi má více subznaček a jednou z nich je i Poco. Právě pod ní představuje nové smartphony Poco X7 a Poco X7 Pro, ale nejedná se o absolutní novinky v každém ohledu. [pokračování článku]

LG a Will.i.am vydávají společné audio novinky

Americký rapper Will.i.am a člen populární skupiny The Black Eyed Peas si plácl se společností LG na nové spolupráci. Výsledkem jsou nové přenosné reproduktory a také jedny bezdrátová sluchátka. Tyto novinky vyjdou v rámci známé série xboom konkrétně pod názvy Bounce, Grab, Stage 301, Buds TWS. Díky rozdílným velikostem můžou oslovit velmi široké publikum uživatelů. [pokračování článku]

Meta testuje propojení eBay s Facebook Marketplace

Meta oznámila testování integrace eBay nabídek na Facebook Marketplace ve Spojených státech, Německu a Francii. Tento krok má zajistit soulad s loňským nařízením Evropské unie, která Meta obvinila z narušování hospodářské soutěže na trhu online inzerátů. [pokračování článku]

