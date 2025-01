Nebezpečné nabíjecí kabely: proč byste měli používat pouze oficiální příslušenství

Když si pořídíte nový telefon, většinou dostanete jen jeden oficiální nabíjecí kabel. Tento kabel je však cennější, než byste si mohli myslet. Používání neoficiálních kabelů může představovat jisté riziko pro bezpečnost vašeho zařízení.

Moderní technologie umožňují tak miniaturní elektroniku, že do běžného USB-C kabelu mohou hackeři snadno umístit například škodlivé čipy. Tyto čipy mohou být využity k narušení bezpečnosti vašeho zařízení, aniž by to bylo viditelné pouhým okem.

Lumafield, společnost specializující se na CT skenování, provedla detailní analýzu USB-C kabelu označovaného jako O.MG kabel, který vytvořil bezpečnostní výzkumník Mike Grover. Tento kabel, navržený k demonstračním účelům, obsahuje skrytý čip schopný kompromitovat připojené zařízení.

Jak útok funguje a jaká rizika pro uživatele existují, pokud si nedáte pozor na to, jaké příslušenství nakupujete? Malware skrytý v kabelu může například:

Všechny tyto aktivity probíhají bez vědomí uživatele. Používání originálních nabíjecích kabelů od výrobců telefonů, jako jsou Apple, Samsung nebo Google, dává rozhodně smysl pro minimalizaci bezpečnostních rizik. Oficiální příslušenství prochází přísným testováním a certifikací, která zajišťuje, že neobsahuje žádné škodlivé komponenty.

This looks like an ordinary USB-C connector, but when we CT scan it, we find something sinister inside…🧵 pic.twitter.com/Q1RfpnS0Sp

— Jon Bruner (@JonBruner) December 4, 2024