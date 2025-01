Zdroj: Qualcomm

Qualcomm se dlouho snažil dostat do sektoru počítačů a notebooků, ale až s novou generací se mu to začíná dařit a v některých ohledech se jedná o konkurenceschopnou alternativu k procesorům od Applu. Do této chvíle jsme zde měli Snapdragon X Plus a Snapdragon X Elite. Nyní zde máme základní model Snapdragon X.

Snapdragon X

Aktuálně Qualcomm nabízí od Plus a Elite verze 4 varianty lišící se výbavou, tedy spíše konfigurací. Snapdragon X je v celé hierarchii nejníž. Bude tedy směřovat do nejlevnějších notebooků a počítačů s Widnows. Snapdragon X dostal označení X1-26-100 a dal by se porovnat se Snapdragonem X Plus X1P-42-100.

Některé specifikace jsou stejné. Například se stále nabízí osm jader, 30 MB cache paměti a podpora LPDDR5x paměti. Grafika Adreno dosahuje stále na 1,7 TFLOPS a NPU část má také 45 TOPS. Snížila se ale frekvence z 3,2 GHz na 2,976 GHz. Co zde ale chybí, je možnost boostu, tedy zvýšené frekvence při zátěži. Zde je jednoduše maximální frekvence nastavena na 2,976 GHz. I díky tomu počítače s tímto procesorem nebudou muset řešit dodatečné chlazení.

Jde tedy o takovou osekanou verzi, která má stále co nabídnout. Dle vyjádření výrobce se tento procesor bude nabízet u notebooků a počítačů v cenové hladině kolem 600 dolarů, tedy cca 14 500 Kč. První produkty se Snapdragonem X přijdou na trh co nevidět.

Zdroj: neowin.net



Domů Články Snapdragon X je nový procesor pro levnější počítače

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama