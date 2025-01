TCL se pochlubilo novou generací technologie NXTPAPER u dvou zařízení

TCL NXTPAPER 11 Plus | Zdroj: TCL

Čínská společnost TCL přijela na letošní ročník veletrhu CES s dvojicí nových zařízení. Stánek se hlavně prezentuje tabletem NXTPAPER 11 Plus a telefonem 60 XE NXTPAPER 5G. Oba zástupci aktuálně jako jediní podporují poslední generaci zobrazovací technologie nesoucí název NXTPAPER 4.0. Výrobce by později měl přírůstky uvolnit do prodeje pro české zákazníky.

Displej lákadlem

TCL 60 XE NXTPAPER 5G disponuje 6,8palcovým Full HD+ displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. Vnitřní šasi vyplňuje 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) nebo 256GB interní úložiště. Zadní část zaujme trojicí objektivů fotoaparátu s hlavním 50MPx snímačem. Vpředu bude ještě připravena 32MPx selfie kamerka. První obchody jej nabídnou od května za cenu cca 4 827 Kč.

Tablet s označením NXTPAPER 11 Plus sice prozatím neprozradil žádné přesnější informace, ale údajně má uspokojit od profesionálů až po multimediální nadšence. Zmiňovaná technologie NXTPAPER 4.0 přináší zvýšení kvality displeje (jas, ostrost), filtr modrého světla a matné provedení eliminuje jakékoliv odlesky. Ke všemu nasazené režimy Smart Eye Comfort a Personalized Eye Comfort využívají umělou inteligenci.

Firma s velkou pravděpodobností uvolní kompletní výpis specifikací včetně konečných cenovek až během barcelonského veletrhu MWC na začátku března.

