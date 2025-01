Nothing Phone (3) přijde v první čtvrtletí

Nothing Phone (2a) vs (1); zdroj: Dotekománie

Značka Nothing se dá ještě považovat za nováčka, přičemž firma první vstoupila na trh s příslušenstvím, až následně se objevily první mobily. Dnes má také pod sebou subznačku CMF i s mobilem. Samozřejmě se letos dočkáme rozšíření portfolia, jen tedy přímo CEO společnosti asi potvrzuje letošní plány.

Nothing Phone (3)

Evan Blass získal kopii e-mailu, který posílal Carl Pei. Je tady jistá míra nejistoty, ale Evan má zpravidla dobré zdroje. Ostatně v samotném e-mailu se nezmiňují konkrétní informace o nadcházejících mobilech, ale na druhou stranu se přímo zmiňuje model Nothing Phone (3). Ten by měl přijít v první čtvrtletí tohoto roku. Nebude to jediný mobil, později se pak dočkáme Nothing Phone (3a) a Nothing Phone (3a) Plus.

Co se týče Nothing Phone (3), tak máme asi očekávat změny v designu a propracovanosti uživatelského rozhraní. Kromě toho máme očekávat nové AI funkce, a to přímo z dílny společnosti. E-mail naznačuje, že AI funkce mají být více integrovány, a to i do prostředí systému.

Carl Pei ještě zmiňuje, že rok 2023 byl o škálování, a to hlavně v týmech kolem softwaru. Dle jeho slov se některé týmy rozšířily od 50 % a pracuje se na novinkách. Nothing Phone (3) má být v mnoha oblastech unikátní a zřejmě až nyní zapadne mezi top modely. Jestli se vyrovná ve všech ohledech zavedeným top modelům, to ještě nevíme, ale odhadujeme, že se brzy objeví nějaké podrobnosti.

Zdroj: gsmarena.com

