Zdroj: Nothing

Nothing připravuje konkurenci pro AirPod Max

V nedávném rozhovoru uvedl Carl Pei, CEO Nothing, že zatím nevydělávají peníze, respektive se k tomu blíží, ale budou potřebovat širší portfolio a nové produkty. Kromě toho prozradil, že nadcházející Nothing Phone (3) zamíří do vyšší třídy a jeho cena bude kolem 800 britských liber, tedy cca 24 000 Kč.

„První skutečný vlajkový telefon společnosti Nothing bude na trh uveden již toto léto a bude se vyznačovat prémiovými materiály, významnými vylepšeními ve výkonu a softwarem, který vše posune na nový level.“, uvedl Carl Pei

Nebude to ale jediná novinka. Chystá se ještě jeden produkt, který ještě firma nemá ve své nabídce.

Nothing sluchátka přes hlavu

V tuto chvíli máme k dispozici jen náznak toho, na co se vlastně těšit. V novém videu popisují zástupci společnosti, co je motivuje k vytvoření nových sluchátek. Hodně zmiňují AirPod Max, zejména samotnou cenu. Je pravdou, že za takovou sumu můžete mít klidně velmi dobrý mobilní telefon, nejen sluchátka. Mělo by se tak jednat o cenově dostupnější konkurenci, který nabídne i prémiový zvuk.

Právě kategorie sluchátek není pro Nothing nikterak nová, jelikož na trh firma vstoupila prvně právě v kategorii bezdrátových sluchátek. Nothing má jednu podstatnou výhodu v případě nového produktu, jak je ve videu zmíněno. Ještě nemají takový produkt, proto si mohou dovolit experimentovat. V tomto případě půjde hlavně o ovládání. Chtějí nabídnout takový způsob, který nebude o hledání správného tlačítka na sluchátkách a chtějí se vyhnout chybnému stlačení.

Současně novinka má nabídnout lepší cenu, případně má být poměr mezi cenou a kvalitou výrazně lepší. Více informací nemáme, tedy až na samotné uvedení. Novinka se má představit letos v létě.

Zdroj: phandroid.com

Předchozí článek watchOS 11.5 přináší nový ciferník Pride Harmony a podporu pro platby v Apple TV hodinkami Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Kolik byste byli ochotni dát za nový mobil? Do 5 000 Kč

5 000–10 000 Kč

10 000–20 000 Kč

Více než 20 000 Kč Nahrávání ... Nahrávání ...