Samsung Galaxy S25+ na prvních fotkách [aktualizováno]

Aktualizováno 17. 12.

Už jsme zde mělo poměrně hodně nejrůznějších renderů nadcházející top modelové řady od Samsungu, ale prvně se objevují fotografie, konkrétně modelu S25+. Z přední a zadní strany se nic zásadního neděje, ale na boku najdeme něco podezřelého.

Na snímku jde vidět zvláštní plochu, která vypadá skoro jako ovládání kamery z nových iPhonů. S největší pravděpodobností to není nové tlačítko, spíše speciální výřez pro mmWave, tedy rychlejší 5G. Právě něco podobného se dá standardně objevit u smartphonů Pixel, které mají podobnou plochu na horní straně. Ostatně modelové číslo je SM-S926U, což by mělo odpovídat variantě pro USA, kde se jedná o běžnou věc.

Původní článek 13. 9.

V tomto týdnu se objevily první neoficiální rendery Galaxy S25 Ultra od @onleaks. Nyní zde máme podobu základního modelu, tedy Samsung Galaxy S25. Opět materiály pochází od @onleaks, který má ale v tomto ohledu zpravidla hodně přesné informace.

Samsung Galaxy S25?

Schválně jsme níže vložili dva rendery. Na jednom je Galaxy S25 a na druhém Galaxy S24. Jde sice o porovnání neoficiálních renderů, ale jde vidět, že moc změn se neodehraje. Mobil tak asi projde změnami jen v útrobách a nějaké velké designové posuny se zde konat nebudou.

Pro upřesnění, na prvním je Galaxy S25, na druhém pak Galaxy 24 z minulého roku. Designově jsou si mobily podobné, ale co se týče rozměrů, dojde na změny. Současný S24 model má rozměry 149 x 70,6 x 7,6 mm, přičemž další generace bude mít 147 x 70,6 x 7,6 mm. Jediné, co se změní, bude výška, zmenší se. To asi potěší nejednoho zájemce o malý mobil.

Recenze Galaxy S24 – k čemu jsou AI funkce dobré? [recenze]

Co se týče samotných specifikací, tak kolem nich se toho moc neví. Má být použit procesor Snapdragon 8 Gen 4 a baterie má nabídnout 4000mAh baterii. Další informace budou postupně prosakovat, takže si stačí počkat na aktualizaci tohoto článku. K představení asi dojde v polovině ledna.

Zdroje: androidheadlines.com, gsmarena.com

