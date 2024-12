Google představil Gemini 2.0, zejména pak Deep Research

Pokud jde o AI nástroje, chatboty a nejrůznější modely, tak společnosti dělají poměrně velké pokroky. Každou chvíli zde máme nějakou novinku, případně schopnost, s kterou chtějí nabídnout jednodušší práci, případně jiné zlepšení běžné činnosti. Google dnes představil Gemini 2.0.

Konkrétně je již dnes dostupný model Gemini 2.0 Flash, který je dělán zejména na nejmenší latenci a má vyšší výkon. Hlavně vývojáři mohou novinku využívat prostřednictvím Gemini API v Google AI Studio a Vertex AI. Současně je nová verze v experimentálním módu dostupná skrze Gemini Advanced, tedy placenou verzi.

Pokud se podíváme na srovnání s ostatními modely, jde vidět, že Gemini 2.0 je lepší skoro ve všech metrikách. Jen v některých potřebuje ještě vylepšit.

Nový model je více zaměřen na delší konverzace, různé vstupy a také zvládá pracovat ve více jazycích, respektive se mezi nimi přepíná. Co se týče češtiny, tak si stále musíme počkat na přímou podporu. Je zde také větší propojení s dalšími službami jako třeba Lens, Vyhledávání, Mapy a další.

Kromě samotného projektu Astra jsou zde také Mariner, který se soustřeďuje na splnění složitějších úkolů. Například může v prohlížeči Chrome dokončovat úkoly v závislosti na zobrazené stránce. Teoreticky tak budete moci tuto novinku využít někdy v budoucnu pro objednání něčeho z webových stránek, přičemž systém vše udělá. Pak je zde projekt Jules pro vývojáře. Google se pochlubil s mnoha novinkami a některé jsou teprve ve fázi vývoje.

Pokud jde ale o Gemini pro běžné smrtelníky, tak se nabízí tato aktualizace Gemini Deep Research. Google novinku vysvětluje následovně:

Gemini Deep Research představuje výzkumného asistenta, který pomáhá nastudovat prakticky jakékoli téma. Rozloží váš pokyn na několik vyhledávacích dotazů, automaticky analyzuje, které weby obsahují relevantní informace, a vytvoří komplexní několikastránkový přehled na jakékoli téma – to všechno za pár minut. Přehledy jsou prezentovány jako interaktivní zobrazení, které můžete upravit pomocí Gemini a otevřít v Dokumentech Google. Začínáme v angličtině s Gemini Advanced jako součást tarifu Google One AI Premium. Vyzkoušejte to, stačí v rozbalovací nabídce modelu Gemini Advanced vybrat Gemini 1.5 Pro se službou Deep Research.