Apple Intelligence přijde v dubnu, i tak s omezením

Apple představil a začal zavádět iOS 18.1 včetně dalších verzí systémů pro další typy zařízení. Hlavní novinkou je Apple Intelligence, ale to se týká zejména trhů mimo EU. Naštěstí se dozvídáme, že uživatelé v Evropě nebudou muset dlouho čekat, jen to bude s omezením.

Apple vydal iOS 18.1 – hlavní novinku si nechal pro domácí trh

V rámci představení nových iMaců došlo na uvedení Apple Intelligence. Sice společnost představuje tyto novinky postupně, je zde stále dost omezení. Firma je ale o něco konkrétnější, co se týče dostupnosti. Například zařízení typu Mac s čipem M1 nebo novějším mají k dispozici první sadu funkcí v rámci Apple Intelligence.

„S Apple Intelligence vstupují iPhone, iPad a Mac do nové éry. Nabízejí úplně nové možnosti a nástroje, které posouvají hranice toho, co všechno můžou uživatelé dělat,“ říká Tim Cook, CEO společnosti Apple. „Apple Intelligence staví na mnoha letech inovací v oblasti AI i strojového učení a integruje generativní modely Apple do jádra našich zařízení. Uživatelům tak přináší systém osobní inteligence, který se snadno používá a zároveň chrání jejich soukromí. Apple Intelligence je generativní AI v takové podobě, v jaké ji dokáže nabídnout jen Apple. Máme obrovskou radost z toho, jak obohatí životy našich zákazníků.“

V oficiální tiskové zprávě Apple uvádí, že Apple Intelligence přijde na iPhony a iPady v EU v dubnu 2025, tedy včetně nástrojů pro psaní, Genmoji, přepracované Siri s bohatším jazykovým porozuměním, integrace ChatGPT a dalších. Je zde ale nutnost mít zařízení nastavené na americkou angličtinu. Firma současně uvádí, že se rozšíří podpora pro jazyky a také země. Celý proces bude odstartován v prosinci tohoto roku:

To ale není vše, AI novinka je dostupná jen na iPhonu 16, iPhonu 16 Plus, iPhonu 16 Pro, iPhonu 16 Pro Max, iPhonu 15 Pro, iPhonu 15 Pro Max, iPadu s čipem A17 Pro nebo M1 nebo novějším a Macu s čipem M1 nebo novějším. O češtině nikde nepadla ani jedna zmínka. Pokud pro vás není angličtina překážkou, asi budete rádi za zpřístupnění.

„Apple Intelligence přináší úžasné nové funkce, které jsou ještě šikovnější a užitečnější při všem, co na svém iPhonu, iPadu a Macu děláte. Psací nástroje třeba pomůžou s přeformulováním textu, souhrny vypíchnou to nejdůležitější z oznámení a ve fotkách i videích se dá vyhledat skoro cokoli jednoduše tak, že to popíšete,“ dodává Craig Federighi, senior viceprezident společnosti Apple pro vývoj softwaru. „A celý systém už od základu klade důraz na ochranu soukromí. Náš nový převratný přístup, který kombinuje zpracování přímo na zařízení s privátním cloudovým computingem, přenáší ochranu soukromí a zabezpečení z iPhonu do cloudu, aby byly údaje uživatelů v bezpečí. K první sadě funkcí Apple Intelligence mají uživatelé přístup ode dneška. A to je teprve začátek.“