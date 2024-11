Test iPad Air M2 – pro koho se hodí „střední“ iPad? [recenze]

Apple iPad Air M2; zdroj: Dotekománie

Apple letos na trh uvedl nový iPad Air M2. Ten přináší několik menších novinek, jako je podpora Apple Pencil Pro, přemístěnou přední kameru, nové barvy, větší 13palcovou verzi nebo především výkonnější čip Apple M2. Jaké jsou naše dlouhodobé zkušenosti s tímto tabletem? Na co se hodí a na co ne? Jedná se o zlatou střední cestu v nabídce tabletů od Applu?

Konstrukce

Konstrukci nového iPadu Air M2 není třeba příliš představovat. Pokud jste v posledních letech drželi v ruce moderní iPad s hranatými boky, tak přesně takto stále vypadá. Na těle se dvě malé změny udály.

Tou první je přemístění předního fotoaparátu na bok. To je za mě jednoznačně krok vpřed, jelikož při videohovorech s iPadem nejen v magické klávesnici je konečně na správném místě. Toto nové umístění si ale vzalo za daň omezení kompatibility Apple Pencil kvůli přemístění magnetů. Na nový iPad Air M2 se vám tak magneticky neuchytí na bok stará Apple Pencil druhé generace. Budete si tak muset koupit novou Apple Pencil Pro a nebo zvolit USB-C verzi Apple Pencil bez magnetů.

Druhou menší novinkou jsou barevné varianty. Vesmírně šedá a hvězdně bílá zůstaly, naopak nová je světle modrá a fialová. My jsme na test dostali fialovou a barva je to vskutku tlumená. Při slabším osvětlení vypadá skoro jako šedá.

Pro odemykání zde na modelu Air slouží TouchID integrované v tlačítko pro odemčení. Funguje spolehlivě a rychle. Jen po testování iPadu s FaceID mi to přijde vlastně o něco méně pohodlné. Pro vyplňování hesla je FaceID mnohonásobně lepší, jelikož nemusíte vykonat žádnou akci, jen se stále díváte na iPad. Tady musíte přiložit prst na senzor TouchID. Pro odemykání je zde třeba podržet prst na odemykacím tlačítku trochu déle. Nemusíte ale zase dělat žádnou akci (přejet po displeji).

Na test se nám dostal 11palcový iPad Air M2, jakkoliv letos poprvé můžete mít Air také ve větší velikosti 13 palců. Při volbě velikosti bude hodně záležet, co od tabletu očekáváte. Větší model se už hodně blíží notebookům a za mě není tak pohodlné ho držet v ruce, protože je zkrátka hodně velký.

Námi testovaný 11palcový model je ještě příjemně kompaktní (než ho dáte do Magic Keyboard) a na konzumaci obsahu třeba i na cestách nebo gauči mi přijde ideální. Vytahovat 13 palců třeba někde ve veřejné dopravě není úplně ideální.

Podle mě se však hodí také skvěle na poznámky nebo třeba do školy. Někteří jistě dokážou na kreslení využít i větší verzi, ale zase se vracím zpět k faktu, že 11 palců je zkrátka kompaktnější a přenosnější tablet.

Displej

Zobrazovací panel je zde o 0,1 palce větší než u předchozího iPadu Air M1. Jinak se však příliš mnoho nezměnilo a stále tu máme kvalitní IPS LCD panel. Osobně bych mnohem raději viděl OLED nebo alespoň miniLED, ale běžnému uživateli bude displej stačit.

Hardware

Uvnitř nalezneme čip Apple M2, což je mírný skok z předchůdce, který disponoval čipem M1. Vypadá to, že strategie Apple u modelu Air je už delší dobu dědění z Pro modelu. Ten totiž letos vyměnil M2 čip za M4. Neřekl bych, že by čip M2 někde nedostačoval, a pokud byste si náhodou připlatili za výkonnější iPad Pro s M4, pak budete mít spíše spoustu rezervy v oblasti výkonu do budoucna.

Magic Keyboard

K iPadu Air M2 můžete mít také starší generaci Magic Keyboard, tedy tu kterou jste mohli mít k iPadu Pro z roku 2020 až 2022. Tady mě mrzí, že novější generace této klávesnice je exkluzivní pouze pro iPad Pro M4 (2024) a nelze ji používat s letošním Air M2.

Novější generaci jsem totiž testoval a řeší přesně ty problémy, které se starou Magic Keyboard mám. Mezi ty hlavní patří chybějící řada funkčním kláves a malý touchpad, který navíc velmi hlasitě kliká. Nepotěší také její vysoká hmotnost a jen pogumované tělo, které nepůsobí za mě tak luxusně jako hliník. Vzhledem k hmotnosti klávesnice nechápu, že nemá baterii. Nepotěší pak také fakt, že USB-C na klávesnici není datové. Za cenu necelých 9 tisíc korun bych tuto klávesnici v této generaci opravdu nedoporučil.

Software

Otázce, jak používám iPad při redaktorské činnosti, jsem se podrobněji věnoval letos v létě při testu iPadu Pro M4, článek si můžete přečíst zde. To jsem testoval 13palcový model, který se více nabízí jako náhrada MacBooku Air 13”, který běžně používám na psaní.

Od té doby jsme se dočkali vydání iPadOS verze 18. Ta přináší v první řadě konečně kalkulačku, lepší přizpůsobení s možností přepnout ikonky do tmavého režimu, přizpůsobit si ovládací centrum nebo novou galerii. Poslední jmenovanou novinku bohužel nepříliš chválím, na přepracovanou galerii jsem si ani po více než měsíci nezvyknul a stále mi přijde, že předchozí byla lepší. Líbí se mi na ní pár vychytávek, jako je třeba automatická organizace fotek dle vašich výletů.

Zhodnocení

Nový iPad Air M2 je taková zlatá střední cesta. Nabízí více výkonu než základní iPad 10. generace s horším displejem, který má jen čip A14 a nedostane tak ani Apple Inteligenci. Zároveň máte samozřejmě možnost připlatit si za iPad Pro s M4 čipem, který má výkonu na rozdávání a spíš než kvůli procesoru bych Pro model volil, pokud chcete 120 Hz OLED displej. Tady u dnes testovaného iPadu Air M2 se musíte smířit s obyčejnějším 60Hz IPS panelem, což je za mě i takový menší mínus. Jinak se jedná o obyčejný tablet, co by podle mě měl většině uživatelů stačit.

Klady

Kvalitní konstrukce

Stále solidní displej, jakkoliv OLED ani miniLED to není

Dostatek výkonu

Zápory

Drahé originální příslušenství jako Magic Keyboard nebo Apple Pencil Pro

Jen 60Hz IPS panel



