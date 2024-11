Instagram získává novinky pro soukromé zprávy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram testuje poměrně hodně novinek a ne vždy se o nich dozvídáme skrze oficiální zprávy. Většinou proběhnou informace skrze soukromé profily lidí z Instagramu. Tentokrát zde ale máme představení několika novinek oficiální cestou.

Instagram přesune Výběry dočasných příběhů

Zaměřeno na DM

DM se myslí soukromá konverzace, tedy běžný chat. V první řadě se společnost chlubí přidáním 17 nových sad nálepek, ale je zde dalších 300 jednotlivých nálepek. Přibyla funkce oblíbených nálepek, abyste měli nejrychlejší cestu k těm nejpoužívanějším.

Pokud si nepotrpíte na nálepky, možná vás více potěší možnost vytvoření nickname, tedy přezdívky. Novinka není jen pro vás, můžete zadávat nickname svým kontaktům. Změna neovlivňuje uživatelské jméno a půjde nastavit i možnost, kdy si svůj nickname budete moci změnit jen vy.

Poslední vylepšení se týká možnosti sdílení polohy. Tato funkce je dostupná jen v soukromé konverzaci, a to ve skupinové. Sdílení je aktivní maximálně 1 hodinu a je nativně vypnuté. Polohu nejde přeposílat do jiných konverzací. O tom, že sdílíte polohu, budete vždy informováni v horní části chatu. Novinky přijdou do mobilů postupně, ale je možné, že je máte již nyní v aplikaci, případně některé z nich.

