Test iPad Pro M4 místo MacBooku u redaktora – je fajn si šáhnout [recenze]

Vzali jsme si na test nový iPad Pro M4 13” s klávesnicí s jediným cílem – vyzkoušet, jak dnes obstojí tablet od Applu místo přenosného počítače. Dojmy zaměřím především na svůj styl používání jakožto redaktora, ale i běžného uživatele. Lze tedy nahradit Macbook iPadem? Pojďme si to rozebrat.

Jaký je nový iPad Pro s magickou klávesnicí?

Na test nám dorazil krásný nový iPad Pro M4 ve větší velikosti, čímž odpovídá dnes menšímu MacBooku Air 13”, jenž běžně používám. Samotné tělo iPadu je neskutečně tenké a lehké. Jelikož však potřebuji klávesnici dnes a denně, téměř vždy jsem iPad používal s originální Magic Keyboard. Ta výrazně dospěla s letošní generací a konečně nabízí plnohodnotnou klávesnici. Na té se píše stejně skvěle jako na Macbooku Air. Letos dostala navíc konečně funkční řadu kláves, haptický touchpad a její vnitřek kolem kláves je hliníkový.

Jelikož však iPad potřebuje nějakou oporu, tak jakkoliv neschovává žádnou baterii, je těžká. Z krásně tenkého iPadu tak rázem máte s klávesnicí zařízení, které váží přibližně stejně jako Macbook Air 13”. Tloušťka také naroste na podobné rozměry. Samotná konstrukce klávesnice je nicméně impresivní, a jak se nad ní iPad vznáší, je vskutku pěkné.

Těžiště klávesnice a celého zařízení je pak také posunuté dost na zadní okraj, s čímž je nutné počítat a zařízení tak není tak vyvážené jako notebook speciálně, pokud ho máte na nohou. Je to ale jen detail, stále iPad skvěle a pevně drží.

Otevírání je ale větší problém. Zatímco víko Macbooku otevřete jednou rukou, zde to na iPad logicky neuděláte. Už je to určitě snažší než u předchozí generace Magic Keyboard, ale stále potřebujete dvě ruce.

Osobně se mi pak také v zavřeném stavu tolik nelíbí, respektive hliníkový kryt těla Macbooku na mě zkrátka působí lépe. A ono i v bílé barvě to vypadá lépe. Zde máme silikonový měkčený kryt. Nepůsobí to úplně špatně a má to zase své výhody. Většinou hliníkové tělo Macbooku lidi schovávají do dalšího krytu či pouzdra. Zde to již není třeba.

Přenos souborů

Klávesnice nabízí jeden konektor USB-C. K mému překvapení ale bohužel není datový a pro připojení například SD karty musíte použít konektor iPadu. Dock s SD kartou vám tak budou tak trochu viset jako na obrázku níže.

Připojení SD karty tedy není problém, jen import RAW fotek je lepší dělat rovnou do Lightroom (či jiného editoru). Pokud jsem je importovat do vestavěných fotek, Lightroom RAW soubory neviděl, ale četl jen JPEG.

Jelikož jako redaktor potřebuji zhodnotit, jak fotí testovaný telefon, vždy z něj fotky vytahuje přes kabel do počítače, abych si je prohlídl na velké obrazovce a nahrál do recenze. Tohle bohužel na iPadu nejde. Android telefon není podporován a nelze jej připojit k přenosu souborů. Alternativa je tak využít cloud, při mém focení stovek snímků u každého modelu to ale zabere hodně místa.

Skvělý OLED

Samotný iPad nabízí jiný čtvercovější poměr stran než Macbook, což přináší své výhody i nevýhody. Na prohlížení internetu nebo editaci fotek 4:3 se to skvěle hodí, naopak pro sledování videí to není nejvhodnější poměr.

Samozřejmě je super, že zde máte tak trochu dvě zařízení v jednom. Pokud mě přestalo například bavit psát články, vytáhl jsem na chvilku iPad z klávesnice a rázem jsem měl tenoučkou destičku s výborným OLED displejem.

S Macbookem Air a jeho maximálním jasem není snadné pracovat venku, displej má zkrátka na slunci stále nízký jas. Nový iPad s OLED nabízí vynikající viditelnost i venku na slunci a díky tomu vám umožňuje lépe pracovat i venku.

Zajímavou změnou oproti Macbooku je v případě iPadu Pro také přítomnost FaceID. To mi přijde ve finále pohodlnější než TouchID na klávesnici. Především nemusíte většinou dělat žádnou akci, tablet se vám rovnou odemkne, heslo rovnou vyplní. Přední fotoaparát je pak nově na boku. To znamená, že pokud máte iPad v klávesnici, tak je konečně na iPadu Pro M4 na správné pozici.

Na novém tabletu od Applu musím ještě vyzdvihnout reproduktory. Ty jsou u velkého 13″ iPadu tradičně skvělé a není tomu jinak ani v tomto případě. Osobně mi přišlo, že hrají skoro lépe než HomePod mini, nebo minimálně podobně dobře.

Software software software

Jakkoliv je dnes touchpad na Magic Keyboard skvělý a i dostatečně velký, musím říct, že dotek se občas hodí. A občas je dokonce nutný, jelikož jsem narazil aplikace, jako třeba Google Docs, které jej plně nepodporují. Například označení textu zkrátka nešlo přes touchpad udělat. Řešením je využít webovou verzi Google Docs. V české aplikace Mapy.cz pinch to zoom přibližuje příliš agresivně a rychle. V Google Mapách se pak posouvání mapy skrz touchpad trhá, zatímco přes dotek je to krásně plynulé. Tyto drobnosti mě překvapily.

U klávesnice ještě zmíním, že podporuje podobné, ne-li stejné klávesové zkratky jako macOS. A pokud nevíte, jaké všechny zkratky daná aplikace podporuje, stačí podržet command.

Potěšující zprávou je fakt, že na iPadu můžete používat a nativně spouštět prakticky všechny aplikace, které jsou dostupné na iPhone. A to je vlastně skvělá záležitost. Například u streamovacích aplikací si můžete stáhnout video do offline při cestě do zahraničí. Kolikrát vám aplikace také nabídnou nějaké funkce navíc, nebo je jen pohodlnější spustit si ten Instagram rovnou na tabletu a nemuset sahat na mobil. Jen tedy třeba zrovna Instagram nikdy nedostal plnohodnotnou aplikaci na iPad, se stage managerem to ale tolik nevadí, že vám běží v menším okně.

Co se týče prohlížení internetu, tak doporučuji vynutit vždy zobrazení pro počítače. Safari většinou umí s weby skvěle pracovat. Bohužel ne vždy. Náš web například používá redakční systém WordPress a ani přes dotek ani přes klávesnici v něm jednoduše nejde měnit velikost obrázků v článku posuvníkem. Občas na tyto drobnosti narazíte a mírně vám znepříjemňují život. Připomínají vám, že tohle je ještě vlastně pořád primárně tablet.

Editace RAW snímků v Lightroom funguje celkem dobře, jakkoliv tato aplikace vychází z mobilní zjednodušené verze a neumí vždy vše jako starý dobrý Lightroom Classic. Fotky jsem v ní ale vyvolal a na displeji iPadu je radost se na snímky dívat.

Vyzkoušel jsem také editaci videa, pro což jsem využil CapCut. Ten funguje skvěle a nabízí pro můj jednodušší střih dostatek možností. Spolu s Apple Pencil byl i střih pohodlný a mohl jsem ho dělat třeba na gauči, což se mi líbí. Tento náš travel vlog byl natočen iPhone 15 Pro a následně sestříhán kompletně na iPadu.

Stage manager

Před nedávnem přibyl do iPadOS tzv. Stage Manager, nebo určitá forma spouštění aplikací v oknech. Funguje to moc hezky, ale chce to trochu zvyku. První dny jsem hledal tlačítka na zavření, které zde ale nejsou. Danou kombinaci otevřených oken zavřete přejetím směrem nahoru.

Aplikace už mohou mít prakticky libovolnou velikost a najednou se na 13” displej iPadu vejdou až čtyři okna. Víc vám systém nedovolí. Funguje drag and drop. Stage Manager jsem si po měsíci používání celkem oblíbil až na jeho drobné omezení.

Stage manager na 13” davá smysl, ale přesto má některé položky jako dock až zbytečně velké (i na nejprostornější zobrazení)

Přesto je stage manager skvělé řešení i pro aplikace, co nejsou iPad optimalizované jako Instagram. Líbí se mi, že je tím pádem iPad zároveň mobil i počítač.

Zhodnocení

Časem si zvyknete a spoustu práce na novém iPadu vyřídíte, jen to není hned. Některé pracovní postupy musíte třeba trochu předělat či ohnout. Displej je vynikající, klávesnice také, ale bohužel občas jsem narazil na hranice, kde jsem ještě musel sáhnout po počítači. Zde už je to hodně individuální a jednoduše bude záležet, co konkrétně děláte. Já se zaměřoval na naši redaktorskou činnost včetně editace fotek či nahrávání podcastu. Na jednu stranu jsem byl kolikrát rád, že si můžu sáhnout na dotekový displej, ale občas to ještě dře. Velkou výhodou je fakt, že výborně poslouží i jako multimediální stroj na konzumaci obsahu. A skoro bych zapomněl zmínit, že plusem je také Apple Pencil.

Hardwarově tedy není novému iPadu Pro M4 s klávesnicí Magic Keyboard moc co vytknout, snad jen USB-C na klávesnici by mohlo být datové. Jinak je to perfektní, krásný stroj. Software však také dorostl a spolu se stage managerem je to lepší než kdykoliv předtím. Na mnoho činností jsem si tablet od Applu velmi oblíbil. Jedná se o zajímavý doplněk k počítači, nikoliv však o jeho náhradu. A tak si myslím, že to myslí i samotný Apple.



