Samsung spustil Cloud Gaming Platform

Zdroj: Samsung

Na trh před nějakým časem přišlý i služby zaměřující se na streamování her do jakéhokoliv zařízení. Tak trochu pokročilejší službou byla Stadia od Googlu, kde vám v podstatě stačil displej, herní ovladač a dobré připojení k internetu. Služba ale skončila. Na druhou stranu zde máme například Geforce Now od Nvidie a další. Nyní to dokonce vypadalo i na vstup dalšího hráče v podobě Samsungu, ale jeho novinka jde jinou cestou.

Cloud Gaming Platform

Samsung velmi potichu představil Cloud Gaming Platform, což je nová streamovací služba pro hry, kterou nově nabízí v rámci Gaming Hub na smartphonech Galaxy. Samotný základ služby je stejný. Vyberete si hru, spustí se streamování a hrajete. Nic nemusíte instalovat ani stahovat, stačí jen dobré připojení k internetu.

Základ je sice stejný, ale Cloud Gaming Platform nenabízí jakékoliv hry pro PC nebo herní konzole. V tomto případě jde čistě o hry pro mobily, tedy pro Android. Služba tedy může teoreticky poskytnout i takové herní tituly, které byste normálně nespustili na mobilu, případně si kvůli nim nemusíte promazávat úložiště, aby se vám titul vešel do mobilu.

Kolegové ze zahraniční redakce uvádí, že grafika není tak ostrá ani detailní jako běžná nainstalovaná verze. Je spíše otázkou, jestli toto není teprve testování využitelnosti takové služby a skutečné AAA hry nepřijdou později. Současná verze je zdarma.

Zdroje: 9to5google.com, ubergizmo.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama