Project Jarvis od Googlu má nabídnout zajímavé schopnosti

Jméno Jarvis se proslavilo zejména díky filmům kolem Iron Manovi, jednalo se o umělou inteligenci. V jednu chvíli dokonce Google Home nebo Asistent šlo aktivovat oslovením „Ok Jarvis“, ale to není už možné. Nyní zde máme informace o projektu od Googlu, který se právě jmenuje Jarvis.

Project Jarvis

Nečekejte skutečného asistenta ve stylu filmového Jarvisu, ani Gemini nebude rozumět na toto oslovení. Pod názvem Project Jarvis se má nacházet poměrně zajímavý agent, který je určen pro webové stránky. Respektive toto rozšíření, které bude k dispozici v rámci Gemini 2.0, bude uměl procházet webové stránky a dělat úkony.

Mělo by se jednat o multifunkční službu, která bude moci vykonávat činnosti na webových stránkách. Jarvis si udělá snímek webu, porozumí jeho obsahu a následně zanalyzuje vše. Teoreticky tak budete moci zaúkolovat Gemini, aby něco objednalo na e-shopu, případně až to bude ve slevě. Následně má provést objednání od prvního do posledního kroku, teoreticky.

Aktuální verze, na které se pracuje, je relativně pomalá, zejména při analýze snímku webové stránky. Pracuje se ale na zrychlení a celkové optimalizaci.

Dá se říci, že by se mohlo jednat o LAM, tedy Large Action Model. Aktuálně se novinka testuje a prvně bude k dispozici testerům ke konci roku. Pokud testování a vývoj půjde dobře, mohlo by se jednat o poměrně zásadní vylepšení Gemini. Otázkou je, jak moc bude Jarvis autonomní a jak bude kooperovat s uživatelem.

