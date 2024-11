Marshall Emberton III: hraje stejně dobře, jako vypadá? [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Přiznám se, že na tuto recenzi jsem se opravdu těšil. Před nedávnem se mi na krátkou dobu dostal do ruky přenosný soundbar od Marshallu, a do oka (i do ucha) mi padnul takřka okamžitě. A když jsem se dozvěděl, že na trh přichází jeho nástupce, nemohl jsem se dočkat. Teď už ho několik týdnů testuji, takže se pojďme podívat, jak přístroj s celým názvem Marshall Emberton III uspěl.

Další člen rodiny „maršálů“

Soundbar Emberton je součástí rodiny Bluetooth bezdrátových přenosných reproduktorů od výrobce, kterého není třeba příliš představovat. Asi každý, kdo alespoň trochu „zavadil“ o hudbu, ikonické logo britského výrobce Marshall okamžitě pozná.

Přináší osvědčenou klasiku i novinky

Třetí generace modelu Emberton dorazila v kompaktní a elegantní papírové krabičce. Jak je současným trendem, balení je velmi úsporné. Najdete v něm dvě (poměrně silné) brožurky, kvalitní USB-C kabel, a samozřejmě vlastní reproduktor. Pokud jste někdy viděli předchozí generaci, tak je na první pohled od sebe pravděpodobně nerozeznáte. Při podrobnějším zkoumání možná zaregistrujete, že výrazné logo na přední straně je zpracováno trochu odlišně, ale podstatnější je vcelku nenápadný otvor na horní straně: pokud vás napadne, že by to mohl být mikrofon, uvažujete naprosto správně: Emberton III je možné používat také jako handsfree pro váš mobilní telefon.

Další změnou na horní straně je nové tlačítko, které slouží k zapnutí/vypnutí reproduktoru. Dříve se k tomu využívalo výrazné multifunkční tlačítko uprostřed horní strany. To zůstalo zachováno i v současné generaci, a slouží jednak pro ovládání hlasitosti, a také pro rychlý posun a přechod na další/předchozí skladbu. No a nakonec na pravém boku je pod USB-C konektorem umístěn adaptér pro připojení poutka (nepoužíval jsem).

Ven i dovnitř

Emberton III je k dispozici ve dvou barevných variantách: krémové a černé. Za mne byla černá jasnou volbou, vzpomínky na rockové koncerty a zábavy z mládí zafungovaly neomylně. Zajímavé je, že už není nabízena varianta Black & Steel. Možná dorazí později, možná nikdy, nicméně nabízená kombinace černá/mosaz by u mne stejně vyhrála. V obou případech je použitým povrchovým materiálem odolná guma. To mimo jiné znamená, že je stabilní na téměř jakékoliv podložce, dobře se drží a neklouže v ruce.

Stupeň krytí je IP67: to znamená úplnou ochranu proti vniknutí prachu, a také ochranu proti vniknutí vody při ponoření do hloubky 1 metru (maximálně na 30 minut). Bez problémů tedy odolá běžnému dešti, takže se nemusíte bát ani outdoorového využití: je pro něj více než vhodný. Do rukou se mi dostal až po návratu od Atlantiku, takže na pláž jsem jej nebral, nicméně při kopání na zahradě mi zpříjemňoval jinak poměrně nudnou práci: s hardrockem se kope líp! Pokud jej ovšem ušpiníte, očistěte jej nejlépe jen vlhkým hadříkem; mytí pod tekoucí vodou bych nedoporučoval.

Prvním krokem po zapnutí vašeho nového reproduktoru bude spárování. K tomu slouží tlačítko „Bluetooth“ na horní straně, hned za zapínacím tlačítkem. Je potřeba jej podržet do té doby, než začne blikat příslušná modrá dioda. Mimochodem: Marshall Emberton III může být připojen ke dvěma zařízením současně. Zvuk přehrává pochopitelně vždy pouze z jednoho zdroje, nicméně jakmile na jednom zařízení dáte pauzu nebo stop, můžete pustit zvuk z druhého zařízení – bez jakéhokoliv párování, prostě okamžitě. Funguje to perfektně.

Zvuk, zvuk, zvuk

Emberton III je velmi kompaktní reproduktor: rozměry jsou přibližně 16 x 7 cm, s hloubkou cca 8 centimetrů. Ačkoliv byste to možná nečekali, jedná se o stereo přístroj – uvnitř naleznete dva dvoupalcové celopásmové reproduktory. Oproti předchozí generaci jsou ovšem použity nové výkonnější zesilovače. To přináší pozitivní změnu ve zvuku: ten je totiž nyní ještě o něco plnější, a hlavně basy znějí hutněji a lépe. Subjektivně tento rozdíl není nijak dramatický, to je ovšem dáno i faktem, že už minulá verze hrála velmi dobře.

Celkově zní reproduktor výborně: zvuk k vám putuje zepředu i zezadu, což dává iluzi takřka 360° plného zvuku. Pomáhá k tomu také nová funkce nazvaná „Dynamic Loudness“, která automaticky upravuje výsledný zvuk podle toho, jakou nastavíte hlasitost. Výsledkem je, že kvalita zvuku je prakticky stejná bez ohledu na to, jak hlasitě soundbar hraje.

Reproduktory od Marshallu jsou samozřejmě proslulé svým kvalitním podáním – koneckonců jde o audioznačku s více než 60letou historií. A nejnovější Emberton III tuto tradici jen potvrzuje. Byl jsem opravdu překvapený, jak hlasitě, ale přitom čistě dokáže hrát takto malé a přenosné zařízení.

Menší možnosti přizpůsobení

Horší to je ale s možnostmi přizpůsobení zvuku. Pokud si rádi hrajete s nastavením ekvalizéru, tady jste o tyto možnosti ochuzeni. Změny je možné provádět pomocí aplikace Marshall Bluetooth, nicméně velmi omezeně. K dispozici jsou pouze 3 nastavení. „Marshall“ je klasický a léty osvědčený zvukový profil této značky. „Push“ je režim, který jsem používal nejčastěji: basy i výšky jsou více „nakopnuté“, takže celkový zvuk je hutnější. Poslední režim „Voice“ má posílené středy, a je vhodný ve chvílích, kdy posloucháte zejména mluvené slovo či vokály. A to je vše.

Vydrží více než dříve

Výrobcem udávaná výdrž vestavěného akumulátoru je až 32 hodin hraní. Pochopitelně záleží také na hlasitosti, nicméně v praxi jsem se na více než 30 hodin na jedno nabití byl schopen bez potíží dostat. Mimochodem – oficiální aplikace „Marshall Bluetooth“ nabízí i několik úrovní péče o baterii. Po vyzkoušení různých možností jsem zakotvil u varianty, kdy se automaticky nabíjí maximálně na 95 % kapacity sníženou rychlostí. Jinak v běžném režimu reproduktor nabijete na plnou kapacitu za 2 hodiny, a v případě, že tolik času nemáte, tak za 20 minut dostanete energii na 6 hodin provozu. Oproti předchozí generaci Embertonu je to pokrok, vydrží hrát déle, což je určitě fajn.

Jak v testu obstál?

Jsou přístroje, které vypadají dobře, a jsou jiné, které dobře hrají. A pak je tu Marshall Emberton III, který spojuje opravdu jedinečný, stylový a nadčasový vzhled s výborným zvukovým přednesem. A to vše v bezdrátovém provedení, které si můžete vzít s sebou na výlet či na chatu, nebo si s ním doplnit vybavení pracovny či kanceláře. A všude bude dobře vypadat a znít.

Nově přináší vestavěný mikrofon. Při běžném používání doma či v kanceláři funguje velmi dobře. Pokud byste chtěli funkci handsfree používat i venku, je to také možné, ale přišlo mi, že mikrofon ne tak dobře dokáže odfiltrovat vítr.

Pyšní se vylepšenou Bluetooth konektivitou. Implementován je zatím nejnovější protokol Bluetooth 5.3 LE, který má mimo jiné výhodu i v delší vzdálenosti, na kterou se k reproduktoru připojíte. Zkratka LE znamená „Low Energy“, nižší energetická náročnost se tedy příznivě projeví v delší životnosti, což jsme si při testu potvrdili.

Deklarovanou voděodolnost jsem testoval během práce na zahradě v mírném dešti, Emberton III přežil zcela bez úhony.

Mínusem je ovšem omezená možnost nastavení ekvalizéru, zvláště pro „hračičky“ mezi námi, kteří mají potřebu vše neustále štelovat.

Zmizela také dříve nabízená funkce „Stack“, tedy možnost spárování s dalším bezdrátovým reproduktorem od Marshallu. Nedokážu říct, jak moc bývala tato funkce využívána, nicméně nějaké uživatele určitě měla, protože ji výrobce nahradil funkcí s názvem Auracast. Ta využívá protokolu Bluetooth LE, a umožňuje vlastně posílat zvuk do více reproduktorů současně. Pochopitelně pouze těch, které jsou s Auracastem kompatibilní. Zatím jsem neměl možnost vyzkoušet, takže nemohu hodnotit.

Shrnutí

Marshall Emberton III je skvělý přenosný bezdrátový soundbar prémiové značky, který je důstojným nástupcem svých předchůdců. Staví na tom dobrém z předchozích generací, a k tomu se nabízí vylepšení ve formě lepšího zvuku, delší výdrže a funkce handsfree.

Za poskytnutí soundbaru děkujeme společnosti Smarty CZ. Zakoupit jej můžete také přímo na stránkách obchodu iWant, a to ZDE v testované černé variantě. A pokud byste se rozhodli oželet nové funkce a ušetřit nějaké finance, můžete sáhnout i po modelech předchozí generace Emberton II, například ZDE.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama