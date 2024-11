Google Fotky: Skutečné vylepšení video editoru teprve přijde

Zdroj: Dotekomanie.cz

Že aplikace Google Fotky dostane přepracovaný přehrávač videí, jsme vás již informovali, ale nebude to jediná novinka, co se chystá a mohla by přinést lepší uživatelský zážitek. Tentokrát se podařilo objevit, co vývojáři chystají pro samotný editor videí.

Více než jen vylepšení videa

Do této chvíle samotný editor pro videa umožňoval jen základná funkce, jako je třeba vyladění barev, respektive jejich úpravu, práci se zvukem, automatické vylepšení a podobně. Dalo by se říci, že jen základní možnosti pro jedno video.

Zdrojové kódy aplikace ale již nyní obsahují náznaky budoucích funkcí. Díky @AssembleDebug se můžeme podívat, o co se vlastně jedná, jelikož se mu podařilo aktivovat patřičné části. Konkrétně editor videí dostane možnost přidání dalšího klipu k samotnému videu. Budete si tak moci složit několik záběrů do sebe, ale nemusí to být jen videa, lze přidat i snímky. Na obrázcích níže můžete vidět nová tlačítka a také obrazovku pro práci s jednotlivými klipy.

Předpokládáme, že se nebude jednat o jedinou změnu editoru. Očekáváme, že přibydou efekty pro přechody, nyní nebo později. Google Fotky tedy nabídnout lepší možnosti a možná by nebylo od věci, kdyby aplikace měla ještě více editačních schopností. Kdy Google zavede novinky, není zatím jasné, ještě se ani nezačalo s testováním.

