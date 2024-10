X (Twitter) mění fungování blokování [aktualizováno]

Už před měsícem jsme vás informovali o změně v rámci blokování na platformě X. Nyní se blíží zavedení nového systému, o čemž informuje sama sociální síť skrze jednoduché upozornění, ale také zde máme i oznámení v podobě příspěvku. Po změně tedy budete moci někoho zablokovat, ale dotyčný stále uvidí vaše příspěvky, jen na ně nebude moci reagovat, jakkoliv.

Soon we’ll be launching a change to how the block function works.

If your posts are set to public, accounts you have blocked will be able to view them, but they will not be able to engage (like, reply, repost, etc.).

— Engineering (@XEng) October 16, 2024