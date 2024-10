Honor X7c: Další levnější přírůstek, i s odolností

Zdroj: Honor

Honor má ve svém portfoliu poměrně hodně modelů, i tak se mu daří vydávat kousky, které spíše zapadnou a lákají zejména na nižší cenu. Příkladem je třeba Honor X7b 5G z dubna tohoto roku. Nově zde máme další přírůstek, tentokrát v podobě Honor X7c.

Slušný základ?

U tohoto modelu Honor vsadil na procesor Snapdragon 4 Gen 2. Ačkoliv standardně podporuje mobilní sítě páté generace, tak u Honor X7c je podpora maximálně pro LTE. Proč se tak firma rozhodla, není známo. Co se týče specifikací, tak novinka hodně vychází z výše uvedeného modelu, což například dokazuje použití 108MPx snímače nebo baterie o kapacitě 6000 mAh.

Zadní strana má jen dva snímače, přičemž ten druhý s nízkým rozlišením slouží jen pro dodatečné efekty. Displej doznal snížení specifikací. Má jen HD+ rozlišení, i tak se chlubí 120Hz obnovovací frekvencí. Mobil stále nabízí stereo reproduktory, 3.5mm konektor pro sluchátka a jako bonus navíc se dá považovat certifikace IP64. To znamená, že mobil odolá například v dešti, ale na ponoření do kapaliny to není.

Honor X7c má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 900 Kč. To je celkem dost na takový mobil, ale musíme si počkat na uvedení u nás, jestli cena zůstane, nebo se změní. Kdy novinka zamíří k nám, zatím nevíme.

Specifikace Honor X7c

displej: 6,77 palců, LCD, 1610 x 720 pixelů, 120 Hz, až 850 nitů

procesor: Snapdragon 4 Gen 2

RAM: 6/8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 13 + MagicOS 7.2

Foťáky: zadní – 108 MPx 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx

3.5mm jack

stereo

IP64

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC

rozměry: 166,9 x 76,8 x 8,24 mm; 196 gramů

baterie: 6000 mAh + 35W

Zdroj: gsmarena.com

Předchozí článek X (Twitter) mění fungování blokování [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama