Vodafone spojuje síly s Googlem: partnerství přinese Pixely, Gemini, Cloud a další

Sem tam se některé společnosti dohodnou na spolupráci, která přinese výhody oběma stranám. Tentokrát zde máme novou spolupráci mezi firmami Vodafone a Google, přičemž se Google chlubí, že její hodnota je více než jedna miliarda dolarů. Je uzavřena na deset let.

I zařízení Pixel a další

Google si od nové spolupráce slibuje zejména rozšíření dostupnosti jeho služeb a získání silného partnera. Vodafone naopak dostane přístup k nejmodernějším verzím Gemini, Cloudu, bezpečnostním prvků a dalších technologií.

„Vodafone a Google společně zpřístupní milionům dalších zákazníků nový obsah a zařízení na bázi umělé inteligence,“ uvedla Margherita Della Valle, generální ředitelka Vodafone Group. „Naši zákazníci díky tomu mohou v dosud nevídaném měřítku objevit, jak se nově učit, tvořit, komunikovat nebo sledovat televizi.”

V případě Vodafonu se máme dle oficiálního vyjádření těšit rozšíření nabídky o smartphony Google Pixel a další zařízení. Je uvedeno, že se to bude týkat 15 zemí. Samotná spolupráce se týká Evropy a Afriky, ale není jisté, jestli Vodafone začne ihned nabízet Pixely i u nás. Do této chvíle měl exkluzivitu O2, ale je možné, že i Vodafone začne nabízet tyto produkty.

Kromě toho se máme těšit na rozšíření nabídky Vodafone o produkty jako předplatné Google One AI Premium zahrnující Gemini Advanced, a to už v roce 2025. Také se plánuje nabízení předplatného YouTube. Ze spolupráce má těžit také služba Vodafone TV, která by měla nabídnout větší personalizaci, přičemž Google nabídne u ní také Google Ad Manager.

„Rozšířené partnerství s Vodafonem nám umožní zpřístupnit naše nejpokročilejší AI produkty a služby, včetně modelů Gemini, ještě více lidem napříč Evropou a Afrikou,“ uvedl Sundar Pichai, generální ředitel Googlu a Alphabet. „Těším se na to, jak zákazníci Vodafonu ze segmentu malých firem i vlád využijí generativní AI a Google Cloud k proměně své práce a toho, jak přístupují k informacím.“

Vodafone také vyvine nové cloudově inovativní bezpečností službu pro své firemní zákazníky. Značná část by měla být postavena na Google Cloud Security Operation.

Obě společnosti více méně uvádí, že z této nové spolupráce mají nejvíce těžit samotní zákazníci, přičemž se mají zlepšit služby, i jejich dostupnost.

