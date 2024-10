T-Mobile měl plošný výpadek, jednalo se o softwarovou chybu [aktualizováno]

Sem tam se stane, že i velcí mobilní operátoři mají výpadky sítě. Většinou se jedná o lokální problémy, ale nyní zde máme plošný. I dle serveru vypadky24.cz to vypadá na něco většího.

Problémy se týkají Prahy, Brna, Ostravy a dalších míst. Operátor se již na X vyjádřil, že se skutečně potýkají s něčím větším, ale více detailů nebylo sděleno. Pracuje se na nápravě.

@zajdee Dobrý den, Radku, bohužel máme v tuhle chvíli hlášený plošný výpadek 🙁 Kolegové na opravě pracují a dělají vše pro to, aby to bylo co nejdříve v pořádku. Za komplikace se moc omlouvám. Verča

— T-Mobile CZ (@TMobile_CZE) October 11, 2024