Google Fotky by mohly brzy umět odhalit, zda je obrázek vytvořen pomocí AI

Generátory obrázků pomocí umělé inteligence (AI) jsou v současnosti jedním z nejpopulárnějších využití AI. Ať už jde o úpravu existujícího obrázku pomocí AI nebo vytvoření realistického obrázku od základu, je zřejmé, že mnoho fotografií, které dnes vidíme, obsahuje nějaký prvek AI. S tímto rostoucím trendem se stává stále obtížnější rozpoznat skutečný obrázek od obrázku generovaného nebo manipulovaného pomocí AI.

Google Fotky rozpoznají AI obrázek

Aplikace Google Fotky by vám v tom mohly brzy pomoci, protože Google se chystá zobrazovat informace, které by pomohly identifikovat obrázky vytvořené AI. Analýza APK Google Photos v7.3 odhalila náznaky, že aplikace by mohla brzy pomoci identifikovat, zda je obrázek generován AI. Jeden z nových souborů rozvržení v této verzi obsahuje následující XML kód:

ID zdroje “@id/credit” pravděpodobně zobrazí značku zdorje obrázku. Například obrázky generované pomocí Google Gemini obvykle obsahují značku zdroje “Made with Google AI”, kterou lze zobrazit v EXIF datech AI generovaného obrázku. ID zdroje “@id/digital_source_type” by mohlo odkazovat na pole Digital Source Type, které označuje zdroj média, ze kterého byl digitální obrázek vytvořen. Byl také objeven odkaz na hodnotu “compositeWithTrainedAlgorithmicMedia”, kterou aplikace Google Fotky používá, když byl obrázek upraven nebo vylepšen pomocí modelu Generative AI. Účel ID zdroje “@id/ai_info” není zcela jasný. Spekulativně by mohl identifikovat AI nebo model, který obrázek vygeneroval.

Všechny tyto informace budou pravděpodobně zobrazeny v sekci s detaily obrázku. Zobrazení metadat IPTC tak usnadní identifikaci, zda je obrázek generován AI. Tato funkce zatím není v Google Fotkách aktivní. Vzhledem k rychlému šíření obrázků generovaných AI se však předpokládá, že se tato funkce objeví v blízké budoucnosti. Tato nová funkce by mohla být významným přínosem pro uživatele, kteří chtějí rozlišit mezi autentickými fotografiemi a obrázky vytvořenými nebo upravenými pomocí AI. V době, kdy se manipulace s obrazem stává stále sofistikovanější, by takový nástroj mohl pomoci udržet transparentnost a důvěryhodnost vizuálního obsahu sdíleného online.

