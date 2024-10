Zdroj: Oppo

Sem tam Oppo představí základní mobil, nebo mobil zapadající do nižší třídy. Před několika měsíci byl uveden Oppo A3x 5G a nyní zde máme Oppo A3x 4G. Nedošlo jen na odebrání podpory pro sítě páté generace.

Odolný základ?

Pokud se bavíme o 4G mobilech, většinou firmy použijí procesor od Unisoc nebo od Mediateku, konkrétně něco z řady Helio. Tentokrát Oppo sáhlo po Snapdragonu, ale jedná se o upravenou 4G verzi procesoru Snapdragon 6s Gen 1. Další rozdíl oproti 5G verzi je u displeje. Ten má stále jen HD+ rozlišení, ale zachoval si jas až 1000 nitů. Klesla obnovovací frekvence na 90 Hz.

Mobil má stále certifikace MIL-STD 810H a IP54, takže by měl vydržet horší podmínky, ale co se týče vody, tak asi zvládne fungovat jen v dešti. Na ponoření to rozhodně není. Zbylé specifikace ale jasně ukazují, že se jedná o základní mobil. Na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale Oppo zmiňuje jen hlavní 8MPx. Druhý raději ani neuvádí.

Mobil je jinak vybaven 3.5mm konektorem pro sluchátka, baterií o kapacitě 5000 mAh a podporou 45W nabíjení. Cena základní verze vychází v přepočtu přibližně na 2 500 Kč, což by asi tak odpovídalo. Dá se očekávat, že se dříve nebo později objeví v českých obchodech, třeba i neoficiální cestou.

Specifikace Oppo A3x 4G

displej: 6,67 palců, 1604 x 720 pixelů, LCD, až 1000 nitů, 90 Hz

procesor: Snapdragon 6s 4G Gen1

RAM: 4 GB LPDDR4x

úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 + microSD

Foťáky: zadní – 8 MPx x MPx přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm jack

MIL-STD 810H, IP54

LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.3, BeiDou: B1I; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1

rozměry: 165,71 x 76 x 7,7 mm; 187 gramů

baterie: 5000 mAh + 45 W

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Oppo A3x přichází ve verzi 4G a vojenskou certifikací

Předchozí článek Další Google Tensor procesory se změní od základu Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama