Qualcomm chce odkoupit Intel podle zdrojů

Zdroj: Qualcomm

Pokud jde o počítače, tak zde vždy panovala válka mezi společnostmi AMD a Intel. Až v poslední době první jmenovaná společnost silně konkuruje jedné z nejstarších společností v oblasti polovodičů. Navíc se do hry pustily i další firmy, jako je například Qualcomm. Tomu se po dlouhé době začíná dařit i v oblasti notebooků se svými procesory Snapdragon X. Čekali jsme, že se rozehraje konkurenční boj, ale nakonec zde máme nečekané informace.

Intel v područí Qualcommu?

Intel na tom není moc dobře, a to se nebavíme jen o konkurenci v podání AMD, Qualcommu a Applu. Jeho procesory už nejsou tak dominantní jako dříve, zejména s ohledem na Apple, který si šel svou vlastní cestou. Finanční výsledky také nejsou dobré. Intel například vykázal nedávno ztrátu 1,6 miliardy dolarů. Navíc i jeho vlastní výrobní technologie neumí držet krok s firmami jako TSMC.

A právě v této době přichází Wall Street Journal s informací od svého zdroje, že Qualcomm učinil první kroky a nabídl odkoupení Intelu. Informaci potvrzuje také The New York Times. Podle všeho se začíná teprve jednat, ale Qualcomm zatím nepředložil konkrétní finanční nabídku a vše je teprve na začátku.

Jedná se o celkem odvážná krok, přičemž Qualcomm by získal mnohé, včetně výrobních kapacit a technologií. Navíc Intel drží velké portfolio patentů. Pokud by se vše podařilo, AMD, Nvidia a další firmy by získaly podstatnou konkurenci.

Zatím ale je nutné počkat aspoň na nabídku a případné rozhodnutí Intelu. Aj kdyby došlo k souhlasu a Intel by byl na cestě k prodeji, tak ještě nic není jisté. Takový obchod by mohl zastavit kdejaký regulační úřad, a to nejen ten z USA.

Zdroj: theverge.com

