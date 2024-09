Poptávka po iPhone 16 Pro neplní očekávání, iPhone 16 Plus dominuje

iPhone 16 Pro; zdroj: Apple

Podle nové analýzy předobjednávek od Ming-Chi Kua čelí Apple nižší poptávce po iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max, než se očekávalo. Naopak iPhone 16 a iPhone 16 Plus zaznamenaly zvýšení prodejů ve srovnání s loňskými modely a to až o 48 %.

Jak se prodávají nové iPhony 16?

Kuo provedl analýzu na základě dodacích lhůt na webových stránkách Apple a průzkumu dodavatelského řetězce. Na základě prvního víkendu předobjednávek jsou výsledky následující:

iPhone 16 Pro Max zaznamenal pokles objednávek o 16 % oproti loňsku

iPhone 16 Pro zaznamenal pokles objednávek o 27 % oproti loňsku

iPhone 16 Plus zaznamenal nárůst objednávek o 48 % oproti loňsku

iPhone 16 zaznamenal nárůst objednávek o 10 % oproti loňsku

Zajímavé je, že letos se zdá, že lidé mají mnohem větší zájem o běžné iPhony než o modely Pro, zejména o větší model Pro Max. Celkově se řada iPhone 16 prodala za první víkend v počtu kolem 37 milionů kusů, což je pokles přibližně o 12,7 % oproti řadě iPhone 15. Navzdory masivnímu růstu u iPhone 16 Plus je pokles poptávky po iPhone 16 Pro mnohem výraznější. Kuo zmínil, že vzhledem k novému fotoaparátu u Pro modelů (5násobný teleobjektiv) má Apple více zásob iPhone 16 Pro Max než loni v případě iPhonů 15 Pro Max. Podle Kuových čísel Apple před uvedením na trh vyrobil 6 milionů kusů iPhone 16 Pro Max, což je o 106 % více než loni.

Analytik také uvádí, že věří, že Apple by mohl v roce 2025 implementovat agresivnější produktové strategie pro iPhony, aby stimuloval poptávku na trhu, pokud by Apple Intelligence a další propagační akce měly omezený vliv na dodávky iPhonů 16. Tato analýza poskytuje zajímavý pohled na to, jak se vyvíjí poptávka po nových iPhonech 16. Ukazuje se, že zatímco prémiové modely Pro zažívají pokles zájmu, základní modely, zejména větší iPhone 16 Plus, zaznamenávají výrazný nárůst popularity. To může naznačovat změnu v preferencích spotřebitelů nebo možná větší citlivost na ceny v současné ekonomické situaci.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Poptávka po iPhone 16 Pro neplní očekávání, iPhone 16 Plus dominuje

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama