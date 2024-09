Zdroj: neowin

Apple se také dostal do hledáčku EU a tedy evropských orgánů a také komisařů. Už jsou vidět první výsledky, například i iOS. V EU si mohou nainstalovat alternativní obchod, plnohodnotně používat alternativní webový prohlížeč a také si nastavit i jiné defaultní aplikace pro mnohé činnosti. EU to ale nestačí a nyní se zaměřuje hlavně na to, co se dá k zařízením připojit.

Co nám Apple letos nechtěl říct? [podcast]

EU vs. Apple

Apple se vždy snažil, aby si uzamkl uživatele do svého ekosystému, aby případný přechod ke konkurenci byl co nejvíce obtížný. Aby toho nebylo málo, spoustu funkcí si nechává jen pro svá zařízení. To by nebylo až tak divné, ale v podstatě omezuje alternativní produkty, například chytré hodinky.

Pokud chcete mít chytré hodinky využívající možnost propojení s iPhonem co nejvíc, musíte jednoduše sáhnout po Apple Watch. Alternativní jsou sice podporované, ale jejich funkcionalita je mnohdy značně omezena, a to i na běžných věcech, jako jsou třeba notifikace. Právě na toto se nyní EU zaměřuje a začíná vyšetřování.

Výsledkem má být sada požadavků na Apple, co bude muset změnit, aby vyhověl legislativě DMA (Digital Markets Act). V tomto případě je cílem, aby se systémy iOS a iPadOS více otevřely pro chytré hodinky, sluchátka a VR dalších výrobců.

Na jednu stranu již nyní mnozí namítají, že se EU příliš stará a zasahuje jim do jejich ekosystému, ale na druhou stranu Apple někdy až moc limituje možnost používání jiných produktů. Navíc s jeho rostoucí oblibou jde očekávat, že se nejen EU začne více zajímat o praktiky tohoto amerického výrobce.

Samotné vyšetřování by mělo trvat 6 měsíců. Následně bude Apple seznámen s výsledky. Ten asi bude mít nějaký čas na reakci a případné úpravy. Pokud se Apple nedohodne nebo nebude chtít splnit požadavky, bude mu hrozit masivní pokuta založená na jeho výdělcích.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články EU jde po Applu, tentokrát jsou ve hře hodinky, sluchátka a VR

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama