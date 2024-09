Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #36 – Android 15, IFA a další novinky

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Snapdragon 6 Gen 3: Konečně plnohodnotný nástupce

Qualcomm udělal trochu zmatek mezi procesory v šesté sérii. Aktuálně se totiž nabízí Snapdragon 6 Gen 1 z roku 2022 a pak Snapdragon 6s Gen 3, ale druhá jmenovaný není výkonnější než první generace. Nehledejte Snapdragon 6 Gen 2, ten jednoduše nikdy nevznikl. Nyní zde ale máme novinku Snapdragon 6 Gen 3, která je tentokrát výkonnější než dva jmenované. [pokračování článku]

Android 15 vyšel ve stabilní verzi, nechť započnou závody v aktualizacích

Letošní rok je trochu zvláštní. Na jednu stranu jsme se konečně dočkali oficiální dostupnosti některých zařízení od Googlu v Česku, ale například nové Pixely nepřišly s nejnovějším systémem Android. Na ten si musí nějakou chvíli počkat, ale samotný Android 15 vychází nyní. [pokračování článku]

Google vydává 5 novinek pro Android

Google může přinést funkce skrze novou verzi systému Android, ale díky modulárnosti systému může vypustit ven funkce skrze aktualizaci z Obchodu Play. Právě dnes jsme se dočkali oficiálního oznámení pěti funkcí, které jsou nově dostupné na Androidu, případně doputují k uživatelům ve velmi krátké době. [pokračování článku]

Bluetooth 6.0 uvedeno, nabídne se centimetrová přesnost i další vylepšení

V roce 2016 jsme se dočkali zcela nové specifikace Bluetooth 5.0 a od té doby došlo k posunu a vývoji, přičemž aktuálně nejmodernější verze je 5.4. Ta se již objevuje u příslušenství a zařízení, byť někteří výrobci dávají přednost třeba Bluetooth 5.3. Již nyní se ale mohou začít chystat na Bluetooth 6.0. [pokračování článku]

HMD Fusion: Taková novinka zaujme, i kutily

HMD vstoupilo na trh s mobily pod značkou Nokia a nedávno jsme se dočkali vlastních zařízení. Firma ale nejde běžnou cestou a snaží se přinést unikátnější zařízení, nebo minimálně takové, které se odlišují od konkurence. Například novinka HMD Skyline jako první přišla s podporou Qi2 nabíjení. Dnes zde máme už na první pohled netradiční mobil HMD Fusion. [pokračování článku]

První dojmy Honor Magic V3 – nejtenčí skládačka přichází, cena začíná na 48 990 Kč

Honor dnes na IFA v Berlíně představil nový skládací telefon Honor Magic V3 a my jsme byli u toho. Novinka je nejtenčí skládací telefon dneška a my jsme měli možnost si jej osahat již v předstihu. Pojďme si tak říct naše první dojmy a také českou cenovku. [pokračování článku]

První dojmy Honor Watch 5

Kromě nového ohebného telefonu Honor Magic V3, nám Honor uvedl na veletrhu IFA chytré hodinky Honor Watch 5. Ty zajmout především designem, který jako bychom už někde viděli. [pokračování článku]

Xiaomi Smart Band 9 přichází do Česka

Už je to skoro dva měsíce od představení Xiaomi Smart Band 9 a až nyní se náramek dostává do Česka. K dispozici je ve čtyřech barvách za cenu 999 Kč. Bohužel se zatím jedná o verzi bez NFC. Ta by se teoreticky mohla na náš trh dostat s dalším zpožděním. Prodej je zahájen již nyní skrze oficiální prodejní kanály. [pokračování článku]

Amazfit T-Rex 3: Nové odolné hodinky s GPS i NFC

Hodinky Amazfit T-Rex 2 se objevily v roce 2022 a rok na to přišel model Amazfit T-Rex Ultra. Dnes jsme se dočkali pokračování v podobě Amazfit T-Rex 3. Tato novinka má velmi zajímavé funkce, a to přes vlastní operační systém. [pokračování článku]

Acer oznámil našlapaný tablet Iconia X12

Už v pátek 6. září startuje další ročník veletrhu spotřební elektroniky IFA v Berlíně a těsně před jeho začátkem společnost Acer oznámila zbrusu nový tablet s názvem Iconia X12. Novinka se může stát velmi dobrým společníkem na multimediální zábavu. Uživatele především osloví velký displej, kvalitní audio sestava a spousta užitečného příslušenství k dokoupení. [pokračování článku]

Vivo Y37 Pro: novinka s lehce přestřelenou cenou

Vivo pokračuje v představování mobilů nižší třídy. Po uvedení Y36c 5G zde máme Vivo Y37 Pro, který má některé specifikace slabší, ale jinak nabízí slušnou výbavu. [pokračování článku]

Vivo Y300 Pro: Novinka s pořádně jasným displejem

Vivo představuje poměrně hodně mobilů, mnohdy jde o nezajímavé a levné novinky jako Y36c 5G, ale dnes zde máme Vivo Y300 Pro. Dle procesoru bychom zařadili mobil do střední třídy, ale jednou součástkou vystupuje. [pokračování článku]

První dojmy TCL 50 Pro NxtPaper s papírovým displejem

Na veletrh IFA už příliš mnoho výrobců své premiéry mobilních telefonů nenechává. TCL nám tu ale jednu novinku připravilo a to model TCL 50 Pro NxtPaper. To je velmi zajímavý dostupný telefon s netradičním displejem připomínající papír. [pokračování článku]

