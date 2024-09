Bluetooth 6.0 uvedeno, nabídne se centimetrová přesnost i další vylepšení

Zdroj: Bluetooth SIG

V roce 2016 jsme se dočkali zcela nové specifikace Bluetooth 5.0 a od té doby došlo k posunu a vývoji, přičemž aktuálně nejmodernější verze je 5.4. Ta se již objevuje u příslušenství a zařízení, byť někteří výrobci dávají přednost třeba Bluetooth 5.3. Již nyní se ale mohou začít chystat na Bluetooth 6.0.

Bluetooth 6.0

Organizace Bluetooth Special Interest Group (SIG) vydala první specifikace Bluetooth 6.0 a všechny základní dokumenty. Skutečně to není čtení pro odreagování a ani nečekejte, že byste někde našli jednoduché specifikace o rychlostech, dosahu a podobně. Tvůrci se hodně soustředili na praktičtější vlastnosti.

Jednou z hlavních novinek je Bluetooth Channel Sounding, která poslouží k přesnějšímu lokalizování. Respektive zařízení budou moci zjistit s centimetrovou přesností, kde se nachází. Přímo Bluetooth SIG uvádí, že tato novinka si najde své uplatnění u Find My služby od Applu, ale asi bude mít využití i u dalších podobných služeb, i od Googlu. Díky zabezpečení bude novinku možné využít i rámci digitálních klíčů.

Dost novinek a změn se odehrálo u protokolů a práci s pakety. Ve výsledku by mělo Bluetooth 6.0 zrychlit připojování, práci s daty a komunikaci mezi zařízeními. Teoreticky bude rychlejší i párování nebo propojování. Další vylepšení je i u Isochronous Adaptation Layer (ISOAL), díky čemuž půjde posílat větší datové rámce v menších paketech. To by mělo přinést zrychlení a zejména pak snížení zpoždění, což asi nejvíce najde uplatnění u audia.

Představení základních specifikací bychom tu měli, ale teď bude záležet na dalším vývoji, což bude mít dopad na rychlost adopce. Nepředpokládáme, že by se ještě letos objevilo nějaké zařízení s podporou Bluetooth 6.0. Teoreticky si počkáme minimálně rok, ale teoreticky se tu můžeme bavit o roce 2026, byť asi první zařízení přijdou ke konci příštího roku.

