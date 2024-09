Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #35 – hudební služby, WhatsApp, Gemini a další

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.

Garmin uvádí očekávané hodinky Fenix ​​8 a Fenix ​​E

Nedávným spekulacím kolem nové řady hodinek dává konec firma Garmin. Produktová řada Fenix 8 je oficiálně venku. Obsahuje celkem 5 různých zástupců. Ke všemu ji ještě doprovází základní přírůstek Fenix E. Aktuální novinky budou mít široký záběr mezi uživateli. Proto rozhodně osloví nejen tu nejnáročnější část publika. Ovšem je nutné počítat s vyššími cenovkami. [pokračování článku]

Pozor na falešné stránky Portálu občana, varuje DIA

Podvodníci se snaží využít jakoukoliv příležitost, aby získali jakékoliv informace, zejména k bankovním účtům a podobně. V podstatě není měsíce, kdy by se neobjevila nějaká hrozba nebo pokusy o podvod. Nyní zde máme kampaň podvodníků, která se snaží podsunout podvodné stránky Portálu občana, přičemž jim jde zejména o Bank ID. [pokračování článku]

JBL oznamuje 3. generaci sluchátek Tour Pro s displejem

Známá značka JBL takřka přesně po dvou letech oživuje bezdrátová sluchátka s nabíjecím pouzdrem, které má v sobě integrovaný dotykový displej. Novinka míří na pulty obchodů pod názvem Tour Pro 3 a za poměrně adekvátní cenovku dostanete velmi zajímavou výbavu. Nicméně ve srovnání s předchozí generací není k vidění příliš mnoho novinek. [pokračování článku]

Realme 13 5G a 13+ 5G: Novinky ve střední třídě

Realme se rozhodlo, že další generaci základní série bude představovat postupně. Už jsme se tedy dočkali modelů Realme 13 4G, Realme 13 Pro a 13 Pro+. Dnes zde máme doplnění o verze Realme 13 5G a 13+ 5G. [pokračování článku]

Google Gemini: Přichází Gems a opět generování obrázků

Google v rámci vývojářské konference I/O představil mnoho AI novinek, ale to ještě neznamenalo, že budou hned k dispozici. Společnost je spíše zavádí postupně, což dokazuje i u dnešní aktualizace Gemini. [pokračování článku]

Inifinix ZERO 40 4G a 5G: Dvě novinky se slušnou výbavou ve střední třídě

Naposled jsme se od společnosti Infinix dočkali tabletu Xpad, což je prvotina od tohoto výrobce. Nyní ale přichází s dvěma mobily, které se v názvu liší jen označením podporované mobilní technologie, ale rozdílů je zde několik, a to nejen designových. [pokračování článku]

Spouštíme vlastní WhatsApp kanál

Dotekomanie.cz je zde již řadu let a za tu dobu se vždy snažili zjednodušit přístup k novinkám. Dnes přidáváme další službu, kde nás můžete sledovat a získávat nejnovější články. [pokračování článku]

Migrace mezi Apple Music a Youtube Music je jednodušší

Přecházet mezi konkurenčními službami není jednoduché, jelikož se firmy snaží, aby si uživatele zavázaly na co nejdelší dobu. Naštěstí jsou zde i programy a iniciativy, které to mají zjednodušit. Kromě neoficiálních nástrojů se nabízí Data Transfer Initiative (DTI). Je to organizace snažící se zjednodušit celý proces. Nyní jsme se dočkali oznámení, že přechod mezi hudebními službami Apple Music a Youtube Music je jednodušší. [pokračování článku]

Jiří Raška, CTO Partners Banka: Jsme jako Netflix, finančně edukujeme vaše děti

Naše pozvání k rozhovoru přijal Jiří Raška, CTO v české společnosti Partners Banka. V rozhovoru odhaluje, jaká byla původní vize Partners Banky a co vše stálo za vývojem. Vysvětluje technologický základ celé banky. Odpovídá také na byznysové otázky, například čím se banka liší od konkurence, proč je přirovnávána k Netflixu a mnoho dalšího. To vše odhaluje rozhovor s Jiřím Raškou pro web Dotekomanie.cz. [pokračování článku]

