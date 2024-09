Google vydává 5 novinek pro Android

Zdroj: Google

Google může přinést funkce skrze novou verzi systému Android, ale díky modulárnosti systému může vypustit ven funkce skrze aktualizaci z Obchodu Play. Právě dnes jsme se dočkali oficiálního oznámení pěti funkcí, které jsou nově dostupné na Androidu, případně doputují k uživatelům ve velmi krátké době.

I lepší vyhledávání

První zde máme novinku pro TalkBack funkci, která pomáhá uživatelům s komplikacemi. V podstatě při aktivování mobil předčítá skoro vše, co se děje na mobilu nebo co uživatel vybral. Nově je zde i možnost popisu obrázku, pro což se používá Gemini model. Ten analyzuje snímek a pokusí se ho popsat. Je jedné, jestli je obrázek na webové stránce nebo v nějaké zprávě. Nejenže je popis testový, ale také v hlasové formě. Google uvádí, že je funkce dostupná pro první zařízení, ale nedefinoval, která to jsou.

Další novinka, kterou Google oznamuje, je možnost vyhledávání podle zvuku skrze Circle to Search. O této funkci jsme vás již informovali, jen nyní začne rozšiřování funkce mezi všechny uživatele. Google také oficiálně uvedl možnost poslechu stránky ve webovém prohlížeči Chrome. Jde spíše o modifikaci existující funkce, jen je nyní dostupnější a není nutné zapínat TalkBack rozšíření.

Jedna novinka se nás tak moc netýká. Google totiž rozšířil hlášení zemětřesení i do USA, ale sama funkce je k dispozici v některých zemích již pěkně dlouho. Poslední funkce se týká hodinek se systémem Wear OS. Konkrétně jde o dostupnost offline podkladů v aplikaci Google Mapy, ale i o této novince jsme před časem informovali.

Zdroj: gsmarena.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama