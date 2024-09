První dojmy Honor Magic V3 – nejtenčí skládačka přichází, cena začíná na 48 990 Kč [preview]

Honor Magic V3; zdroj: Dotekomanie

Honor dnes na IFA v Berlíně představil nový skládací telefon Honor Magic V3 a my jsme byli u toho. Novinka je nejtenčí skládací telefon dneška a my jsme měli možnost si jej osahat již v předstihu. Pojďme si tak říct naše první dojmy a také českou cenovku.

Honor Magic V3

Design nového Honoru výrobce popsal jako fúzi starověku a moderny v čele s osmiúhelníkovým modulem fotoaparátu. Záda se pak mírně liší, v námi zkoušené zelené verzi jsou skleněná a matná, a to bude stejné iu druhé v Česku dostupné barvy – černé.

Velice impresivní je pak tloušťka. Honor Magic V3 má v zavřeném stavu 9,2 mm, což z něj dělá nejtenčí ohebný telefon. Pokud jsem si vedle něj položil běžný telefon, třeba nedávno testovaný Pixel 9 Pro XL, tak jsou tyto telefony v podstatě stejně tenké. Za tohle si výrobce zaslouží pochvalu, protože v zavřeném stavu se velikostí jedná vlastně o úplně normálně velký telefon s úhlopříčkou 6,43 palce.

Novinkou je voděodolnost s certifikací IPX8, přičemž výrobce ganrantuje ponoření až do 2,5 metru. Celkově by telefon měl něco vydržet, Honor nám na keynote ukazoval jak ho 15 minut pral v pračce a nebo přímo ho CEO při prezentaci pustil z výšky jednoho metru na koberec a přežil bez problémů. Odolnost vůči pádům má být 10x lepší než vloni.

Hmotnost činí 226 gramu, což je také méně než kolikrát běžné Ultra telefony konkurence mají. Po otevření činí tloušťka jen 4,35 mm a při pohledu na tělo se tam tak tak vešel USB-C konektor.

Pant byl vylepšen a měl by vydržet až 500 000 otevření, Honor zde použil pevnější ocel. Přehyb v místě ohybu je zase o něco méně patrný, dle slov výrobce je o 78 mikrometru méně hluboký než u Galaxy Z Fold 6. V realitě je pak opravdu méně citelný, jakkoliv tam stále je.

Potěší pak o 20 procent odolnější vnitřní displej s úhlopříčkou 7,92 palce, přičemž proti poškrábání by měl být dokonce pětkrát odolnější. K dispozici je i externí stylus, který funguje i na vnějším displeji.

Baterie má i přes velmi tenké tělo 5 150 mAh a nabíjení tu máme 66W drátové a 50W bezdrátové. Hnacím motorem je nejvýkonnější Snapdragon 8 Gen 3.

Na zádech jsou celkem tři fotoaaparáty a především teleobjektiv byl vylepšen – poskočil z 2,5 na 3,5násobné přiblížení a nově má 50 MPx. K dispozici je také Harcourt portrétní režim známý z Honoru 200 Pro. Ohledně AI nezůstává Honor pozadu a integroval funkce s názvem AI Guma a AI Translate ve spolupráci s Googlem. K dispozici bude také Face to Face překlad s deseti jazyky a překladatelské nástroje v HONOR Notes, zde však dostupnost češtiny ještě neznáme. Opět na pozadí nalezneme Google Cloud řešení.

Při úpravě fotky s využítím AI Gumy se nejprve citlivé informace jako lokace odstraní, pak se fotka odešle na Honor Personal Cloud Compute (výběr co se má odstranit a ořez) a pak na Google Cloud (kde to přímo nahradí). Po provedení úprav se fotka ze serveru smaže.

MagicOS má také funkci na AI nákup jedním krokem. Můžete pomocí bočního panelu AI Magic Portal přetáhnout fotku produktu, co chcete koupit, a telefon vám ho rovnou najde na eBay. Stejně tak můžete přetáhnout adresu třeba na Bolt a rovnou si tak objednáte taxík. Pro hledání obrázků se využívá Google Lens.

Novinku již testujeme a brzy vám přineseme plnohodnotnou recenzi včetně fototestu. Honor se samozřejmě na tiskové konferenci nevyhnul srovnání s iPhone 15 Pro Max, které si můžete prohlédnout na obrázku níže.

Cena a dostupnost

Honor Magic V3 jde do prodeje v Česku ode dneška a to za cenu 48 990 Kč. To je úplně stejná cenovka jako konkurenčního Foldu od korejského výrobce (jen u Honoru máte dvojnásobné úložiště). Nebyl by to ale start prodeje bez slevových akcí. Na Alze vám Honor do 29. září dá slevový kupon v hodnotě 7 500 Kč, HONOR Magic-Pen , 66W nabíječku a službu HONOR Care+ se 6měsíční zárukou na výměnu displeje.

Specifikace Honor Magic V3

displeje: vnitřní – 7,92 palců, 2344 x 2156 pixel, OLED, 9.78:9, až 120Hz, až 5000 nitů externí – 6,43 palců, 2376 x 1060 pixelů, OLED, 20:9, až 120Hz, až 5000 nitů

Procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16 GB RAM LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB (UFS 4.0)

Android 14 + MagicOS 8.0.1

foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx periskopický, 3.5x zoom 40 MPx, 112° přední – 20 MPx

stereo, infra

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C (USB 3.1 Gen1), DP1.2

IPX8

5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), NFC, dual GPS, Bluetooth 5.3

rozměry: 156,6 x 145,3 (74) × 4,35 (9,2) mm; 230 gramů

baterie: 5150 mAh + 66W, bezdrátově 50W



