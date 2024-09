Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 9 přichází do Česka [aktualizováno]

Aktualizováno 6. 9.

Už je to skoro dva měsíce od představení Xiaomi Smart Band 9 a až nyní se náramek dostává do Česka. K dispozici je ve čtyřech barvách za cenu 999 Kč. Bohužel se zatím jedná o verzi bez NFC. Ta by se teoreticky mohla na náš trh dostat s dalším zpožděním. Prodej je zahájen již nyní skrze oficiální prodejní kanály.

Původní článek 19. 7.

Dnes Xiaomi představilo mimo jiné své první véčko s ohebným displejem. Kromě toho došlo i na novou generaci chytrého náramku. Novinka Xiaomi Smart Band 9 nepřináší nějakou revoluci, ale vylepšení zde jsou.

Xiaomi Smart Band 9

Nový chytrý náramek má vylepšený senzor pro měření tepu a dalších údajů a také posílenou kovovou konstrukci. Sám o sobě váží 15,8 gramů, ale bude k dispozici i speciální keramická verze (22,4 gramů). Xiaomi Smart Band 9 lze kombinovat s nejrůznějšími náramky, ale jde také připevnit na botu nebo si z něj udělat přívěšek.

AMOLED displej má 1,62 palců s rozlišením 490 x 192 pixelů. Maximální jas může být až 1200 nitů, což je velmi dobrá hodnota. Součástí je také technologie NFC a dokonce může posloužit i pro odemykání auta, ale zde bude záležet na podpoře. Kromě tepu si Xiaomi Smart Band 9 poradí s měřením i okysličení krve. Nechybí odolnost vůči vodě a o konektivitu se stará Bluetooth 5.4.

Na jedno nabití má zvládnout až 21 dnů, ale pokud si zapnete AOD (neustále zobrazování informací na displeji), doba se zkrátí na 9 dnů. Při maximálním a velmi vysokém používání by se měla doba pohybovat kolem 6 až 7 dnů. Součástí je přes 150 sportovních módů.

Xiaomi Smart Band 9 je zatím dostupný jen v Číně za cenu 249 juanů, tedy cca 800 Kč. Česká cena by se mohla pohybovat kolem tisíce korun. Kdy se k nám dostane, zatím není známo.

Zdroj: Tisková konference



