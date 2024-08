Google Circle to Search se naučí hledat pomocí zvuků [aktualizováno]

Zdroj: Google

Aktualizováno 13. 8.

V červnu se podařilo objevit ve zdrojovém kódu Circle to Search, že přibude funkce hledání pomocí zvuku. Novinku nebylo možné aktivovat, ale nyní došlo k pokroku ve vývoji a podařilo se funkci zpřístupnit. Bude fungovat velmi jednoduše. Stačí spustit Circle to Search a následně kliknout na ikonu notičky. Následně začne aplikace rozpoznávat, co se aktuálně přehrává na displeji a poskytne výsledky. Už nebude potřeba nějakého komplikovaného řešení pro rozpoznání třeba hudby v nějakém videu. Vše je na dosah dvou kliknutí. Novinka ale ještě není zavedena, ale vypadá, že je připravena.

Původní článek 20. 6.

Jednou z novinek od Googlu je funkce Circle to Search, což je funkce založená ve své podstatě na vytvoření snímku obrazovky a následném označení konkrétního místa pro identifikaci a vyhledání informací. Zatím funkce není dostupná na všech zařízení, ale to by se mělo změnit v dohledné době. Mezitím se připravuje pro Circle to Search další možnost vyhledávání.

Circle to Search

Jak již bylo napsáno, tak jde o identifikaci věcí, které jsou vidět přímo na displeji. K aktivaci stačí podržet spodní část displeje. Následně se objeví panel s nabídkou pro hlasové vyhledávání, textové a případně použití Google Lens. Také se nabízí možnost překladu, ale to podstatné je možnost zakroužkování konkrétní části displeje.

Redakce webu Android Authority objevila ve zdrojovém kódu části, které naznačují, že přibude další možnost. Například jedna část obsahuje textový řetězec Audio search button, ale následně se podařilo aktivovat aspoň grafické rozhraní novinky. Jak jde vidět níže, vedle tlačítka pro překlad přibude ikona s notičkou.

Funkce zatím není aktivní a asi se na ní stále pracuje. Je otázkou, jak bude vlastně fungovat. Nabízí se možnost jednoduché funkce pro rozpoznání hudby, které se přehrává v reálném prostředí, nebo Google půjde dál a bude nabízet možnost identifikace toho, co je přehráváno přímo v nějaké aplikaci v mobilu.

