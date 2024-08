Soundbar na doma i na cesty: recenze NEXT Audio Modus2 [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Konvenují vám dobré filmy a dobrá hudba? Pak určitě oceníte i dobrou kvalitu zvuku. Přinese vám ji soundbar NEXT Audio Modus2? Na to se teď pojďme společně podívat.

S kým/čím máme tu čest?

Takže: Audio Modus2 je přenosný soundbar s Bluetooth i kabelovým připojením, FM tunerem a vestavěným akumulátorem. Zní vám to dobře? Mně také, takže se na jednotlivé funkce a možnosti podívejme detailněji.

Pravděpodobně první věc, která vás zaujme, je velikost (resp. „malost“) krabice. Vybalení soundbaru vám tento dojem ihned potvrdí – přístroj je opravdu kompaktní, s rozměry 42 x 7,3 x 6,5 cm se vejde téměř všude. Hmotnost je také příjemná – méně než jeden kilogram.

A co design?

Nemusíme se obávat nějaké designové extravagance, Modus2 vypadá přesně tak, jak od soundbaru očekáváme. Co je ale fajn – kromě tradiční klasické černé je k dostání také v elegantní bílé barvě. Jak vidíte z fotografií, té jsem dal přednost, a nelituji. Jelikož máme interiér laděný převážně do této barvy, působí elegantně, a přitom nenuceně. Za mne určitě palec nahoru za bílé provedení, byť asi ne každý si na ně troufne.

Jak se ovládá?

Možností ovládání je hned několik. Přímo na horní straně přístroje najdete podsvícená mikrospínačová tlačítka. Slouží k zapnutí/vypnutí, ovládání hlasitosti, přehrávání a zvolení vstupu. U vstupů se trochu zastavme, protože variant je celá řada. Je tu možnost vstupu signálu přiloženým audio kabelem, dále Bluetooth konektivita, USB vstup pro flash disk a slot pro paměťovou kartu. Další – a celkem netradiční – možností je vestavěný FM tuner. Posledním konektorem je Micro USB konektor – ten ovšem slouží pouze pro napájení, resp. nabíjení vestavěného akumulátoru. Nabíjecí kabel (krátký) je rovněž součástí balení, nabíječka už nikoli.

Všechny vstupy se nacházejí na zadní straně uprostřed, a jsou velmi prakticky pohromadě.

K ovládání slouží ještě jedna věc – malý dálkový ovladač, který je přiložen v balení. Co ovšem přiloženo není, jsou 2 mikrotužkové baterie, které budete potřebovat ke zprovoznění. Ovladač se dodává pouze v černé barvě, a to i pokud zvolíte soundbar v barvě bílé. Kdyby to byla jediná výtka, bylo by to v pohodě, leč jsou tu dle mého soudu horší věci: jakkoliv provedení soundbaru jako takového je velmi precizní, ovladač sám působí poměrně lacině – zejména gumová tlačítka, která se navíc poměrně špatně mačkají. A ještě jedna věc, která mě docela zarazila: dálkovým ovládačem se dá soundbar vypnout, ovšem nikoliv zapnout! Nejprve jsem si myslel, že je to mými nešikovnými prsty nebo nefunkčním tlačítkem, nicméně po řadě neúspěšných pokusů jsem nakonec sáhl po manuálu, který mi tuto zvláštnůstku potvrdil.

Jaké má parametry?

Kompaktní tělo soundbaru ukrývá dva dvoupalcové celopásmové reproduktory, plus další dva pasivní basové subwoofery. Zvukový frekvenční rozsah je pak 100 Hz – 20 kHz. O to, aby vše hrálo, jak má, se stará vestavěný akumulátor s kapacitou 4000 mAh. Plné dobití trvá přibližně 4 hodiny, poté dokáže hrát až 6 hodin. Co se týče bezdrátového připojení – podporován je standard Bluetooth 5.0 (efektivní dosah připojení je cca. 10 metrů).

A jak tedy hraje?

Teď pojďme k tomu hlavnímu, co vás asi zajímá: jak vlastně NEXT Audio Modus2 hraje? Odpověď není úplně snadná: je třeba zohlednit zejména cenovou kategorii přístroje, ale k tomu se dostaneme. Takže pojďme ke zvuku.

Osobně jsem soundbar testoval v konfiguraci s televizorem (LG OLED), telefonem (iPhone 13 Pro a 15 Pro), a PC (MacBook a stolní Windows PC). Ve všech případech si vedl slušně: příjemně překvapil zejména výkon – 20 W bych v tak kompaktním těle asi nečekal. Můj subjektivní pocit z poslechu: nepovažuji se za žádného audiofila, nicméně podle mého ucha si solidně poradí s výškami i středy, ovšem ocenil bych více basů.

Relativně nejhůře dopadl test u televizoru, neboť ten můj nabízí slušný zvuk sám o sobě, takže rozdíly nebyly příliš patrné. Zvuk samotný byl jiný než zvuk přímo z TV. Ne lepší, ne horší, prostě jiný. Co bych určitě pozitivně ocenil, je vyšší srozumitelnost mluveného slova (jak v češtině, tak v angličtině) oproti vestavěným TV reproduktorům. To se mi líbilo.

U audio výstupu z PC jsem byl spokojený, soundbar obstál lépe než stávající reproduktory. Ty jsou výrazně větší, ale také o dost starší.

Celkem logicky byl kvalitativně největší rozdíl u reprodukce z mobilních telefonů – Bluetooth připojení bylo naprosto bezproblémové, a také kvalita výstupu (celkem logicky) výrazně převyšovala možnosti reproduktorů vestavěných přímo v iPhonech. Mimochodem – není bez zajímavosti, že Audio Modus2 lze použít také jako handsfree – dokonce přímo tlačítkem na soundbaru můžete telefonní hovor přijmout či ukončit.

Jaká je vlastně cena?

Nebudu vás napínat: velmi příjemná, aktuální cenovka je 1490 Kč za jakoukoliv ze dvou dostupných barevných variant. Cena je sice obecně velmi subjektivní záležitostí, nicméně já bych za tento přístroj neměl problém dát i více, neboť hraje lépe, než bych na počátku čekal.

Stojí tedy za to?

Tady je to celkem jednoduché. Pro odpověď „určitě“ hovoří kompaktní rozměry zaručující velmi snadnou přenositelnost, široké možnosti připojení včetně bezdrátových, a samozřejmě slušná kvalita zvuku spolu s až nečekaně nízkou cenovkou. Mezi zápory patří relativně slabší basy a laciné dálkové ovládání. Celkově vzato tedy klady významně převažují. To beru!

Za poskytnutí soundbaru NEXT Audio Modus2 děkujeme společnosti DISK Multimedia.



Domů Články Soundbar na doma i na cesty: recenze NEXT Audio Modus2 [recenze]

Následující článek Vodafone představil Tarif pro děti Předchozí článek Google Fotky: Nová podoba video editoru Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama