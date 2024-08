Google Fotky: Nová podoba video editoru

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google si pohrává s další možností, jak skrýt konkrétní osoby ze vzpomínek v aplikaci Google Fotky. Tedy jde o něco snazší cestu. Mezitím ale připravuje aktualizaci pro samotný video editor, který je přímo zabudovaný v aplikaci. V tomto případě se bavíme o verzi pro Android.

Editor v novém kabátu

Aplikace Google Fotky se snaží nabídnout jednoduché nástroje na vylepšení a úpravu, a to nejen fotek. Ostatně jsme se nedávno dočkali poměrně zajímavého rozhodnutí, že většina AI nástrojů bude nakonec zdarma pro uživatele. Zajisté chystá další novinky, ale ještě před tím bude uvedena nová verze editoru pro videa.

Aktuální verze aplikace obsahuje části kódu, které promění editor. Podařilo se je aktivovat a nyní se můžete podívat, co se změní. Zatím to ale nevypadá, že by byly obsaženy nové funkce, jen se změní prostředí. Aktuální je trochu strohé a méně koresponduje s tím, co se nabízí u editoru fotek.

Jak můžete vidět, změní se panel funkcí pod časovou linií. Místo tři ikon a tlačítka pro exportování snímku. V nové verzi se nabídne více tlačítek, a to i s popisky. Také přibude možnost úpravy rychlosti. Dá se očekávat, že se s nabídkou bude dát posouvat. Takto vznikne prostor pro další dodatečné funkce.

Jsou zde i další drobné modifikace, jako je například zobrazování času. Už není pod časovou linií, ale nachází se přímo ve videu ve spodní části. Zatím si ale musíme počkat na zavedení.

