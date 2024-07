Vodafone FLEX: služby pod jednou střechou

Zdroj: Vodafone

V poslední době jste si možná všimli, že se operátoři více orientují na doplňkové služby. Například T-Mobile spustil Magenta Moments, takový věrnostní program, O2 naopak má Unity, který nabízí výhody při kombinaci služeb. Vodafone zatím nemá podobnou alternativu, ale mezitím spustil službu Vodafone FLEX.

Vodafone FLEX

Samotné uvedení Vodafone FLEX bylo spíše tiché, jelikož nejde o nic, co by si zákazníci museli objednávat, případně pořizovat nějak přímo. Vodafone totiž kromě přímého prodeje mobilních telefonů a nabídky tarifů a předplacenek má ještě doplňkové služby. Jejich počet narostl už natolik, že by mohlo být komplikované se v nich orientovat.

„V České republice se tři čtvrtiny mobilů stále prodávají samostatně v obchodech s elektronikou,“ říká Zohar Weitz, víceprezidentka pro nefiremní zákazníky Vodafone. A dodává: „My chceme dopřát zákazníkům plné spektrum nejmodernějších technologií, proto v rámci sady služeb Vodafone FLEX nabízíme jak všestranná zařízení, tak dodatečné služby a funkce se zvýhodněným financováním. Našim zákazníkům pomáháme držet krok s dynamickým vývojem technologií pohodlně na jednom místě a s příznivými cenami. Věříme totiž, že moderní technologie mají být dostupné všem.“

Dá se říci, že FLEX zastřešuje všechny služby Vodafonu. Než aby operátor lákal na jednotlivé možnosti, nově se může zaměřit právě na tuto novou službu, která má v sobe vše. Není ale potřeba využívat každou podslužbu. Vše záleží na zákazníkovi. Navíc prodejci jsou proškoleni, aby nabízeli FLEX dle potřeb zákazníka.

Vodafone FLEX má takto zjednodušit orientaci v nabídce. Ta v současnosti obsahuje:

Pojištění zařízení (3 měsíce zdarma)

OneNumber (3 měsíce zdarma)

Výkup telefonu (ve spolupráci s Mobil pohotovostí)

2 zařízení na splátky

a další

Dá se tedy očekávat, že se marketing Vodafonu bude trochu více orientovat na propagaci Vodafone FLEX, čímž vlastně zviditelní všechny dodatečné služby a nebude muset propagovat jednu po druhé.

Současně si myslíme, že se jedná o první iteraci. Je docela možné, že Vodafone bude v rámci této služby postupně nabízet další možnosti a možná se dočkáme i nějakého věrnostního programu. Budeme si muset počkat, co ještě operátor vymyslí, ale zatím mu chybí nějaká konkurenční odpověď pro věrnostní programy ostatních operátorů.

Zdroj: Tisková zpráva

