Unity je nový věrnostní program spojující O2, AirBank a další partnery

Zdroj: PPF

Relativně nedávno se mobilní operátor T-Mobile pochlubil se svou službou Magenta Moments, což je vlastně věrnostní program, kde mohou zákazníci získávat odměny, slevy a případně nějaké bonusy. Nyní přichází společnost PPF, která spouští Unity.

Unity

Právě PPF vlastní českého mobilního operátora O2 a také banku AirBank. Už nyní lze získávat bonus, pokud si svůj tarif platíte přes účet u AirBank. Jako odměnu dostanete 300 Kč každý měsíc. Díky tomu jde ve své podstatě dosáhnout na relativně zajímavé ceny tarifů. PPF se rozhodlo posunout tento program na novou úroveň.

„Unity propojuje špičkové firmy z různých oborů a odměňuje zákazníky za využívání služeb, které jsou už teď běžnou součástí jejich každodenního života. Už více než rok posíláme společným zákazníkům měsíční odměnu 300 korun zpět na účet. Teď k tomu nově v rámci Unity přidáváme další, ještě hodnotnější benefity a výhody – třeba 50palcovou televizi k nákupu telefonu. A to je teprve začátek,“ říká generální ředitel O2 Jindřich Fremuth.

Unity bude vše shrnovat pod jednu střechu a nebude to jen o měsíčním bonusu. V programu mohou zákazníci objevit i další výhody, přičemž jeden z nich startuje společně se službou. Pokud si nově společný zákazník zakoupí mobilní telefon Galaxy S24 a je zapojen do unity, může dostat zdarma LED televizi Samsung UE50CU7172 v hodnotě 10 000 Kč zdarma. Akce trvá do konce června nebo do vyprodání zásob.

Program má u svou webovou stránku www.unity.cz a již nyní láká například na ochranné sklíčko na mobil za 99 Kč i s nalepením nebo 40% slevu na cestovní pojištění. Další nabídky se připravují. V tuto chvíli tedy platí, že musíte být zákazníkem O2 i AirBank. Do Unity jde vstoupit přes aplikaci My Air a pak stačí začít využívat bonusy.

Zdroj: Tisková zpráva



