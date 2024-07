Zdroj: Oukitel

Tablety Oukitel se u nás běžně prodávají, přičemž většinou spadají do nižší kategorie, a to po stránce ceny. V obchodech se například nabízí Oukitel OT6. Společnost ale nyní představila novinku v podobě Oukitel OT11, která se co nevidět objeví i v Česku, aspoň dle dostupných informací.

Oukitel OT11

Tablet asi bude zapadat do nižší cenové kategorie, byť tedy zatím nebyla zveřejněna cena pro evropský trh, respektive pro Českou republiku. Na některých trzích je nastavena na cca 4500 Kč. Novinka se nejvíce chlubí 11palcovým displejem s podporou pro stylus. Ostatně oficiální stránky produktu hodně lákají na kreslení u školáků.

Oukitel OT11 ale má i podporu pro Widevine L1 a hlavně čtyři reproduktory. Využití si tedy najde u streamovacích služeb a podobně. Baterie má kapacitu 8000 mAh (18W nabíjení), což by mělo podle výrobce vystačit na 11 hodin sledování videí nebo 10 hodin procházení webu. O výkon se zde stará UNISOC Tiger T606, který má k dispozici 4 GB RAM. Ta jde rozšířit virtuálně na 16 GB.

Úložiště má velikost 128 GB a samozřejmě nechybí možnost rozšíření. Standardní konektivita je doplněna o podporu pro mobilní sítě a dokonce je zde podpora pro dual SIM. Nechybí GPS, Glonass, Galileo a Beidou. Zadní strana je vybavena 13MPx kamerou, přední pak 8MPx. Základem je zde Android 14.

Jde o více méně průměrný tablet, který asi neoslní výbavou, ale na druhou stranu může nalákat na podporu LTE a nízkou cenu.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články Oukitel OT11: Tablet s 11palcovým displejem a podporou pro stylus

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama