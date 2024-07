CMF Phone 1 – datum představení zveřejněno, ale nebude to jediná novinka [aktualizováno]

CMF asi nechce nechat všechna překvapení na samotné představení mobilu. Postupně značka představuje jednu specifikaci za druhou a současně ukazuje mobil v rozebraném stavu. Nyní už víme, že CMF Phone 1 bude lákat na následující specifikace:

Je nutně připomenout, že se bude jednat o cenově dostupný mobil. Ale asi nebude tak nudný, jako jiné v této kategorii. Firma totiž již ukázala, že konstrukce bude atypická a možná bude obsahovat kolečko pro ovládání. Kromě toho bude mít odnímatelná záda.

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024

A turn for the best. CMF Phone 1. Coming 8 July. pic.twitter.com/SG4vowRRdQ

CMF by Nothing nám potvrdilo datum představení prvního smartphonu Phone 1. Stane se tak 8. července, ale nebude to jediná novinka. Také značka uvede sluchátka Buds Pro 2 a a chytré hodinky Watch Pro 2.

A wonderful turn of events.

Buds Pro 2 and Watch Pro 2 join Phone 1 in the new CMF by Nothing line-up.

Learn everything at our next Community Update on 8 July 2024, 10:00 BST. pic.twitter.com/we04dldkBa

— CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 18, 2024